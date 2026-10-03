La Selección Colombia fue superada por la mínima diferencia ante Paraguay en New Jersey. Mucho que desear dejó la actuación de la ‘tricolor’.

XI de Colombia | ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La Selección Colombia se enfrentó a Paraguay este viernes 2 de octubre en New Jersey. Un partido que dejó muchísimo que desear por parte del conjunto ‘tricolor’. Nuevas caras llegaron al equipo, pero todavía no se logra encontrar ese recambió de liderazgo para suplir futbolísticamente lo que daban James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

A continuación, repasamos el rendimiento de los futbolistas colombianos durante el compromiso que terminó con derrota 0-1. Quiénes se destacaron, las actuaciones que dejaron buenas sensaciones y aquellos jugadores que tendrán aspectos por mejorar en esta nueva ‘era’ de Néstor Lorenzo.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos el amistoso entre Paraguay y Colombia

Los titulares:

Aldair Quintana : Tuvo poca participación. En los primeros cinco minutos sufrió un corte en su cabeza. En la acción del gol atajó el mano a mano, pero en el rebote no recibió ningún apoyo de sus compañeros.

: Tuvo poca participación. En los primeros cinco minutos sufrió un corte en su cabeza. En la acción del gol atajó el mano a mano, pero en el rebote no recibió ningún apoyo de sus compañeros. Édier Ocampo : Fue muy poco utilizado por el equipo y lo poco que pudo proyectarse en ataque no dejó una mala sensación.

: Fue muy poco utilizado por el equipo y lo poco que pudo proyectarse en ataque no dejó una mala sensación. Dávinson Sánchez : Es el líder solitario de la defensa. Sin embargo, también se vio expuesto en varias salidas por la poca colaboración de los volantes.

: Es el líder solitario de la defensa. Sin embargo, también se vio expuesto en varias salidas por la poca colaboración de los volantes. Jhon Lucumí : No fue un buen partido de la defensa ‘tricolor’. Erró varios pases en salida y en el tanto de Paraguay no logró controlar o despejar el balón para evitar el ataque rival.

: No fue un buen partido de la defensa ‘tricolor’. Erró varios pases en salida y en el tanto de Paraguay no logró controlar o despejar el balón para evitar el ataque rival. Kevin Andrade: Bastante inseguro. Perdió varias pelotas en salida y nunca dio verdaderas garantías con y sin el balón en los pies.

Bastante inseguro. Perdió varias pelotas en salida y nunca dio verdaderas garantías con y sin el balón en los pies. Álvaro Angulo : Jugó toda la primera mitad y fue completamente intrascendente. Ni en ataque ni en defensa se destacó. No se vio cómodo en la línea de cinco y completamente inconexo con Jhon Arias.

: Jugó toda la primera mitad y fue completamente intrascendente. Ni en ataque ni en defensa se destacó. No se vio cómodo en la línea de cinco y completamente inconexo con Jhon Arias. Richard Ríos : De menos a más en el partido. Sin embargo, en muchas ocasiones lucen confundido con la función que debe tener al lado de Gustavo Puerta.

: De menos a más en el partido. Sin embargo, en muchas ocasiones lucen confundido con la función que debe tener al lado de Gustavo Puerta. Gustavo Puerta : Sin duda alguna es el alma del mediocampo. Todos los balones pasan por él y necesita un verdadero socio en esa zona medular. Correcto partido y de lo poco rescatable.

: Sin duda alguna es el alma del mediocampo. Todos los balones pasan por él y necesita un verdadero socio en esa zona medular. Correcto partido y de lo poco rescatable. Jhon Arias : Aún no asume todo el liderazgo futbolístico que se espera. Fue bastante intrascendente y no saciar las expectativas.

: Aún no asume todo el liderazgo futbolístico que se espera. Fue bastante intrascendente y no saciar las expectativas. Yáser Asprilla : Definitivamente lo mejor de la Selección Colombia. El único que intentó siempre ir hacía adelante y desde sus individualidades, el equipo logró crear peligro.

: Definitivamente lo mejor de la Selección Colombia. El único que intentó siempre ir hacía adelante y desde sus individualidades, el equipo logró crear peligro. Luis Suárez: Si tocó el balón una vez no la tocó dos. Completamente sacrificado por el mal juego de Colombia en la primera mitad. No tuvo ninguna acción de gol.

Los que ingresaron

Kevin Viveros: Jugó todo el segundo tiempo. Lució bastante ansioso y un poco sobre revolucionado.

Jugó todo el segundo tiempo. Lució bastante ansioso y un poco sobre revolucionado. Jaminton Campaz : Muy poco aporte. No ganó por velocidad y tampoco logró encontrar espacio para un remate de media distancia.

: Muy poco aporte. No ganó por velocidad y tampoco logró encontrar espacio para un remate de media distancia. Samuel Velásquez : Ingresó en el minuto 71.

: Ingresó en el minuto 71. Matías Orozco : Ingresó en el minuto 71 con mucha personalidad. Le dio más velocidad al mediocampo y se convirtió en el verdadero volante llegador de la Selección Colombia.

: Ingresó en el minuto 71 con mucha personalidad. Le dio más velocidad al mediocampo y se convirtió en el verdadero volante llegador de la Selección Colombia. Daniel Muñoz: Ingresó en el minuto 83 y tuvo la opción de gol más clara de equipo amarillo, azul y rojo.

Ingresó en el minuto 83 y tuvo la opción de gol más clara de equipo amarillo, azul y rojo. Jhon Solís: Ingresó en el minuto 83.

Ingresó en el minuto 83. Camilo Durán: Ingresó al minuto 88.

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