Colombia termina tercera en los Juegos Suramericanos con una gran cosecha de medallas

¡Orgullo Tricolor! Colombia cerró su participación en los Juegos Suramericanos en el tercer lugar del medallero con una destacada cosecha de 192 preseas.

Colombia, tercero en los Juegos Suramericanos | COC-Chat GPT.

Brasil dominó con contundencia el medallero general de los XIII Juegos Suramericanos, que este sábado llegaron a su final en Rosario, Argentina. La delegación verdeamarilla cerró su participación en lo más alto de la clasificación con 312 medallas: 122 de oro, 107 de plata y 83 de bronce, ratificando su dominio en el evento multideportivo.

Brasil, campeón por cuarta vez

Con este resultado, Brasil consiguió su cuarta victoria en el historial de los Juegos Suramericanos, después de haber terminado en el primer lugar en las ediciones de 2002, 2014 y 2022. En la jornada de cierre, la delegación brasileña sumó ocho títulos en bádminton, además de imponerse en el polo acuático masculino y femenino y en tenis de mesa masculino.

En bádminton, los brasileños celebraron los oros de Jonathan Santos, en individual masculino, y Juliana Viana, en individual femenino. También dominaron las modalidades de dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto, completando una jornada de cierre marcada por varias celebraciones para la delegación.

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Argentina se queda con la segunda posición

El segundo lugar fue para Argentina, anfitrión de los Juegos, que finalizó con 293 medallas, producto de 81 oros, 87 platas y 125 bronces. La delegación albiceleste protagonizó su mejor actuación desde los Juegos de Buenos Aires 2006 y volvió a ubicarse entre las grandes protagonistas del certamen.

En la última jornada, Argentina consiguió triunfos en balonmano masculino, ráquetbol femenino y tenis masculino. Precisamente, en esta última disciplina logró ocupar todo el podio con las medallas de oro, plata y bronce.

Colombia completa el podio

La gran noticia para el deporte colombiano fue el tercer puesto en el medallero general. La delegación nacional terminó con 192 preseas: 69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce, consolidándose en el podio de los Juegos Suramericanos.

El último oro para Colombia llegó en la jornada de cierre, gracias al equipo femenino de squash, que consiguió la última celebración de la delegación nacional en el certamen. De esta manera, Colombia cerró una destacada participación y se mantuvo por encima de Chile y Venezuela.

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Chile supera a Venezuela en una pelea cerrada

Uno de los duelos más ajustados por las posiciones finales se presentó entre Chile y Venezuela. Finalmente, la delegación chilena se quedó con el cuarto lugar gracias a un oro conseguido por el equipo femenino de tenis. Chile acumuló 175 medallas, con 49 oros, 58 platas y 68 bronces.

Venezuela terminó quinta con 146 preseas (48 de oro, 43 de plata y 55 de bronce). Más atrás apareció Perú, que ocupó la sexta posición con 98 medallas, entre ellas 28 de oro, 31 de plata y 39 de bronce. En la jornada final, Perú celebró los títulos del equipo masculino de squash y de Dana Guzmán, campeona individual de tenis.

Uruguay y Ecuador completaron el top 8

Uruguay se quedó con el séptimo puesto, igualando sus mejores actuaciones históricas en los Juegos Suramericanos, conseguidas en Lima 1990 y Valencia 1994. La delegación uruguaya cerró con 54 medallas (17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce), incluyendo el oro de Juan Manuel Luzardo en la prueba individual de equitación.

El octavo lugar fue para Ecuador, que sumó 82 preseas: 16 de oro, 27 de plata y 39 de bronce. Paraguay terminó noveno con 37 medallas, Panamá fue décimo con 16 y Bolivia undécimo, también con 16, gracias a su oro en el ráquetbol por equipos masculino.

En las últimas posiciones de la clasificación quedaron Curaçao, Aruba, Guyana y Surinam. Curacao consiguió dos medallas, una de oro y una de bronce; Aruba obtuvo cuatro platas; Guyana cerró con cuatro bronces, mientras que Surinam terminó sin medallas.

Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 122 107 83 312 2 Argentina 81 87 125 293 3 Colombia 69 61 62 192 4 Chile 49 58 68 175 5 Venezuela 48 43 55 146 6 Perú 28 32 39 99 7 Uruguay 17 14 23 54 8 Ecuador 16 27 39 82 9 Paraguay 9 9 19 37 10 Panamá 5 3 8 16 11 Bolivia 3 4 9 16 12 Curazao 1 0 1 2 13 Aruba 0 3 1 4 14 Guyana 0 0 4 4

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