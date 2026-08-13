¿Cuál es la capital deportiva de México? Las ciudades que dominan el mapa nacional

Publicado por Redacción Claro Sports

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentran buena parte de la infraestructura, las franquicias y los grandes eventos que mueven al deporte nacional

Las ciudades que mandan en el deporte mexicano por estadios, equipos y grandes eventos.
Las ciudades que mandan en el deporte mexicano. Imago 7 / Reuters

México cuenta con varias ciudades que se han consolidado como centros deportivos por la cantidad de equipos profesionales, recintos de primer nivel y eventos internacionales que reciben a lo largo del año. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara aparecen entre los principales polos gracias a su peso en el fútbol, béisbol, automovilismo, lucha libre y otras disciplinas, además de la capacidad que tienen para atraer competencias de alcance global.

La infraestructura y la tradición también marcan diferencias entre estas sedes. Estadios históricos, nuevas arenas y aficiones numerosas han convertido a estas ciudades en referentes del espectáculo deportivo, mientras otras plazas del país continúan creciendo y diversificando su oferta. El panorama refleja cómo el deporte se ha convertido también en una herramienta de identidad, turismo y actividad económica para distintas regiones de México. LEE LA NOTA COMPLETA

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