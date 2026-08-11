Cesilio de los Santos pide fichajes al América: “Los jóvenes te ganan partidos, pero no te ganan campeonatos”

El exjugador del América analizó en Peloteando el inicio de la era Almada, la necesidad de refuerzos y el futuro de Brian Rodríguez

Cesilio de los Santos, en exclusiva para Claro Sports | Imago 7

El arranque invicto de Guillermo Almada ha comenzado a generar ilusión alrededor del América, pero Cesilio de los Santos considera que todavía faltan piezas para conocer el verdadero potencial del nuevo proyecto. El exjugador de las Águilas analizó en entrevista exclusiva con Peloteando los primeros pasos del entrenador uruguayo y los cambios que comienza a implementar en Coapa.

América suma cuatro victorias y un empate en los primeros cinco partidos oficiales de Almada, con 11 goles a favor y apenas tres recibidos. Sin embargo, De los Santos considera que los resultados no deben ocultar las necesidades de una plantilla que todavía se encuentra en construcción, especialmente en el mediocampo y el ataque.

Cesilio de los Santos señala las posiciones que América todavía necesita reforzar

El invicto ha permitido a Almada trabajar con tranquilidad durante sus primeras semanas, pero el mercado todavía puede resultar determinante. Para De los Santos, América tiene bien cubierta la zona defensiva y la portería, mientras que necesita elevar la calidad en tres posiciones para completar una plantilla capaz de sostener el ritmo durante toda la temporada.

“Por supuesto que ilusiona porque al final, al final del día, América hasta el momento ha jugado cinco partidos, no ha perdido ninguno. Ahora después me parece que tendrá Almada que colocar algunas fichas que le faltan hoy. Creo que le falta un contención de calidad, un mediapunta de calidad y otro delantero también. Defensivamente y en la portería no tiene problemas, aunque los otros días se equivoca Cota en la salida y la pelota termina dentro del arco del América”.

El sello de Almada, sin embargo, ya comienza a aparecer. El uruguayo ha recurrido históricamente a planteles jóvenes capaces de sostener una propuesta intensa, con presión alta y recuperación rápida de la pelota. De los Santos considera que las características de la actual plantilla pueden facilitar esa transformación.

“Lo que tiene Almada, y eso es histórico en su carrera como entrenador en México, es manejar un equipo joven, un equipo muy dinámico y un equipo que te presiona en todos los sectores de la cancha y creo que poco a poco América va encontrando esa idea y tiene gente joven y eso también es importante a la hora de ir a presionar al rival y tratar de robarle la pelota”.

América apuesta por jóvenes, pero advierte que todavía le falta gol

El cambio generacional tampoco significa comenzar desde cero. Una parte importante del plantel actual formó parte del tricampeonato y conserva experiencia en partidos de máxima exigencia. De los Santos interpreta la construcción del nuevo equipo como una búsqueda de equilibrio entre esa base y una política de incorporaciones más jóvenes y menos costosas.

“Tiene gente de muchísima experiencia. Si tú ves el plantel hoy, la mayoría de este plantel fue tricampeón. La mayoría de ellos fueron tricampeones. Seguramente la idea de los directivos cuando se sentaron a hablar es: ‘Queremos gente joven en el plantel, no queremos invertir mucho’. La tendencia en el fútbol mexicano es invertir poco y lo estamos viendo. A partir de ahí creo que él se puede encontrar con un equipo mixto, con gente joven, que le puede dar mucho más de lo que América dio en los últimos dos torneos”.

Una de sus principales dudas está en la capacidad goleadora. Henry Martín ha atravesado problemas físicos durante los últimos torneos y el calendario obligará al América a encontrar diferentes soluciones ofensivas. Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Érick Sánchez aparecen como piezas importantes, pero Cesilio considera necesario sumar alternativas.

“El caso de Brian y el caso de Zendejas, por ejemplo, que son tipos diferentes, el mismo Sánchez en la mitad de la cancha, pero sigo pensando que le falta gol. Henry Martín sufrió los últimos dos torneos de temas de lesión y no sabemos si el tipo va a aguantar todo un torneo o dos torneos o tres torneos, como va a jugar el América este año. Entonces, creo que sí le faltan un par de fichas para que este equipo empiece a tener la idea clara que siempre ha manejado Almada”.

“Los jóvenes te ganan partidos, pero no te ganan campeonatos”

La salida de futbolistas de experiencia también ha modificado la estructura del América. Diego Valdés, Richard Sánchez y Jonathan dos Santos representaron parte de la columna vertebral de los últimos años, mientras que incorporaciones como Raphael Veiga deberán demostrar que pueden asumir ese peso dentro del nuevo proyecto. Es ahí donde De los Santos coloca una de las claves para Almada: rejuvenecer al equipo sin desprenderse de la jerarquía necesaria para competir cuando lleguen los partidos decisivos.

“El tema, el tema es de jerarquía. Valdés fue un tipo que al América le dio muchísimo, Richard Sánchez, Jonathan que se fue. Las incorporaciones, caso, por ejemplo, del brasileño Veiga, no sé hasta dónde le va a dar al América y a Almada lo que él necesita. Entonces, tendrá que balancear a este equipo con gente joven. Los jóvenes te ganan partidos, pero no te ganan campeonatos. Entonces, sí necesitas gente experimentada”.

El exjugador azulcrema considera que parte de esa experiencia también existe dentro del vestidor y señaló a futbolistas que estuvieron involucrados en la etapa más exitosa del club.

“América lo tiene, lo tiene en Reyes, lo tiene en Cáceres, el mismo Kevin Álvarez que necesita llegar a ese nivel que llegó estando en Pachuca. Son gente que ya carga con un tricampeonato, entonces creo que eso también le puede ayudar mucho al plantel. Esa experiencia que tienen los muchachos”.

Cesilio de los Santos pide a Brian Rodríguez dejar todo mientras siga en América

Otro de los temas que rodean al proyecto es el futuro de Brian Rodríguez. El uruguayo ha comenzado la Leagues Cup con goles ante San Diego FC y Portland Timbers, pero su nombre continúa relacionado con una posible salida. Para De los Santos, mientras pertenezca al América debe mantener el mismo compromiso, independientemente de lo que pueda suceder en el mercado.

“Rodríguez es un jugador diferente, igual que Zendejas. Son los tipos que te encaran, se quitan dos, tres tipos de encima, que además de eso te hacen goles. Viene amenazando [con irse] hace mucho tiempo. Brian lo que tiene que hacer es dejar todo hasta el último día que esté en el América y después ya vendrá la posibilidad”.

En caso de concretarse su salida, Almada tendría que encontrar una alternativa con características similares. Óscar Perea ya ofreció una primera muestra de lo que puede aportar al marcar en su debut oficial ante Portland.

“Los representantes, el trabajo de ellos es primero promocionar al jugador y después, por supuesto, el tema económico en beneficio personal. Se irá al momento que se tenga que ir y ahí tendrá que buscar Almada, no hay más. Está el caso de Perea, que hizo un muy buen partido y se ve que es un jugador explosivo, potente y eso también puede ayudar. Joven, viene de Europa, tiene experiencia. Es un equipo que yo creo que, por ahí de la fecha cinco, seis, se va a ver la mano de este hombre”.

De los Santos cuestiona la inversión y el concepto de “jóvenes” en la Liga MX

La situación del América forma parte, según De los Santos, de un fenómeno más amplio. Los clubes mexicanos comienzan a mostrar mayor cautela en el mercado después de años de inversiones elevadas que no siempre produjeron el rendimiento esperado. Para el exfutbolista, el siguiente paso debería ser apostar verdaderamente por jugadores jóvenes que posteriormente puedan generar valor deportivo y económico.

“Para el fútbol mexicano me parece que poco [el beneficio que dejó el Mundial 2026], digo, para Infantino es un montón. En los últimos años sí han gastado mucho los equipos y creo que no han sido rentables para lo que han gastado. Entonces, los directivos hoy se han puesto en la cabeza de decir: ‘Bueno, vamos a empezar a invertir con gente joven’”.

El problema, desde su perspectiva, está en la edad en la que el fútbol mexicano todavía considera joven a un futbolista. Esa diferencia puede convertirse en una barrera cuando los clubes intentan colocar talento en Europa.

“Si tú ves en otros países, los jóvenes son tipos de 16, 17, 18 años. En México, jóvenes de 23, 24 y 25. Entonces, si tú le inviertes a un jugador de esa edad, ya después para venderlo en un futuro es muy complicado porque los equipos europeos normalmente no te compran gente de arriba de 23 a 24 años. Tienes que ser un fuera de serie. Fíjate en Lira a lo que está batallando para ir, más allá de lo económico”.

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