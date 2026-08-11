Pablo Barrera no ve un proyecto solido en Pumas tras el abandono de Efraín Juárez

El exjugador de Pumas analizó el presente del club universitario y aseguró que la salida de Efraín Juárez cortó un proceso que tenía una estructura definida desde fuerzas básicas

Pablo Barrera analizó el complicado momento que atraviesa Pumas y aseguró que uno de los principales problemas del club es la falta de continuidad en sus proyectos deportivos. Durante una entrevista en Claro Sports por W Radio, el exjugador universitario señaló que la salida de Efraín Juárez generó dudas sobre el rumbo de una institución que, desde su perspectiva, había encontrado una línea de trabajo.

El exfutbolista mexicano, quien actualmente trabaja en fuerzas básicas, habló sobre distintos temas del fútbol mexicano, desde la Leagues Cup hasta el desarrollo de jóvenes jugadores, pero puso especial énfasis en la situación que vive el conjunto auriazul después del cambio de entrenador y la llegada de Esteban Solari al banquillo.

Al ser cuestionado sobre la actualidad de Pumas y la salida de Efraín Juárez, Barrera considera que el proceso que encabezaba el estratega mexicano tenía una dirección clara. “Iba por buen camino ese proyecto de Efra”, explicó durante la entrevista.

Para el exjugador de los universitarios, el problema principal está relacionado con la falta de estabilidad dentro de la institución. “Yo creo que pasa más por eso en Pumas, que ahora no tienes un proyecto estable, no tienes algo que desde un inicio el equipo sepa qué es lo que tiene que hacer”, señaló.

Barrera explicó que durante la etapa de Efraín Juárez existía una estructura que involucraba desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Recordó que había una idea definida sobre el desarrollo de los jóvenes y la manera en que podían llegar al máximo circuito.

“En su momento platiqué con Efra, platiqué con el entrenador que estaba antes en la sub 21 de Pumas y tenían bien establecido lo que tenían que hacer cada torneo desde la sub 21 para empezar a mandar jugadores al primer equipo”, comentó.

El exjugador consideró que ese trabajo podría haberse perdido con los cambios recientes dentro de la institución. “Creo que eso ahorita se ha de haber perdido porque ya no es el mismo entrenador tanto en sub 21 como en la primera división”, agregó, aunque deseó que el proyecto de Solari pueda tener continuidad y resultados positivos.

Sobre el inicio de la nueva etapa con Solari, Barrera reconoció que los resultados no han acompañado al equipo y que una eliminación temprana en la Leagues Cup aumenta la presión sobre el nuevo cuerpo técnico. “La afición la conoce perfectamente y es lo que te pide cada fin de semana, ganar cualquier partido”, señaló.

Además de hablar de Pumas, Barrera compartió su visión sobre la Leagues Cup y los problemas que enfrentan los equipos mexicanos por los viajes y la logística del torneo. Recordó que durante su participación en ediciones anteriores vivió complicaciones con traslados, algo que considera una desventaja para los clubes de Liga MX.

“Te la pasas viajando y a veces el tema de los retrasos de vuelos que me pasó, quedarnos parados ocho o diez horas en una ciudad de Estados Unidos y después viajar directamente, llegar a cenar al hotel y al otro día despertar para casi casi jugar”, explicó.

Finalmente, Barrera habló sobre la importancia de fortalecer el desarrollo de jóvenes futbolistas y puso como ejemplo el trabajo que actualmente realiza en Querétaro. Consideró que, pese a la desaparición del ascenso y descenso, los clubes deben generar proyectos claros para motivar a las nuevas generaciones.

“Es complicado convencer a un jugador sabiendo que va a llegar a Expansión y después ya no va a haber otro escalón más”, reconoció. Sin embargo, destacó que los proyectos sólidos en fuerzas básicas pueden marcar diferencia y recordó su propio camino desde una academia hasta llegar a Pumas y posteriormente a la selección mexicana.

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