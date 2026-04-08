David Olvera rompe récord histórico al nadar 85 km de Cozumel a Cancún

El nadador mexicano se convirtió en poseedor del récord nacional por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio azteca

El nadador mexicano de aguas abiertas David Olvera, volvió a poner su nombre en la historia. El tritón potosino completó este martes 7 de abril un recorrido de 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún, con un tiempo de 16 horas y 48 minutos de nado ininterrumpido, una marca que lo coloca como nuevo referente de la distancia en territorio nacional.

Para medir mejor el estándar internacional de la disciplina, cabe recordar que World Aquatics mantiene el 10 km como la distancia central del programa olímpico y de la élite, mientras que la World Open Water Swimming Association define como “marathon swim” cualquier travesía de 10 kilómetros o más; por eso, lo de Olvera no fue una prueba convencional, sino una exigencia de ultradistancia llevada al límite, más de ocho veces por encima del formato olímpico.

El valor deportivo de la hazaña no se explica sólo en el número final. Olvera cruzó el Caribe sin apoyo mecánico para impulsarse, expuesto a corrientes, cambios de oleaje, variaciones de temperatura y visibilidad irregular, con alimentación en movimiento, monitoreo y navegación de respaldo, pero siempre avanzando únicamente con la fuerza de su brazada. En ese tipo de travesías, el desgaste físico convive todo el tiempo con la toma de decisiones y la lectura del mar.

El cruce también tuvo un peso simbólico por el contexto en el que llegó. Antes de lanzarse al mar, el propio Olvera había explicado a Claro Sports que se trataba de su tercer intento por romper la marca mexicana de mayor distancia nadada oficialmente en el país. Esa barrera tenía como referencia los 55 kilómetros de Graco Morlán, por lo que el salto a 85 representó una ruptura amplia con el registro previo.

En junio de 2025, Olvera ya había entrado al radar mundial al establecer el récord Guinness de la vuelta más rápida a la isla de Manhattan, con 5 horas, 34 minutos y 58 segundos. Ese antecedente confirmó su capacidad en pruebas largas, pero el reto entre Cozumel y Cancún elevó todavía más la apuesta por tratarse de una ruta abierta, cambiante y sin las condiciones controladas de una competencia tradicional.

Tras tocar la meta, el nadador resumió el logro con una frase que retrata la dimensión emocional del esfuerzo: “Se logró”. Después, precisó que el recorrido fue desde la punta sur de Cozumel hasta Cancún y aseguró que ahora es poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en aguas aztecas.

Otro dato que retrata la dureza del intento es el paso que llevaba en plena travesía. De acuerdo con el recuento compartido tras la prueba, Olvera había cubierto 63 kilómetros en nueve horas y media antes de encarar el cierre definitivo. El tramo final incluyó lluvia, una variable que suele modificar la percepción, la temperatura y la respuesta física del atleta cuando el cuerpo ya viene sometido a muchas horas de esfuerzo continuo.

Para la natación de aguas abiertas en México, una disciplina que pocas veces ocupa el foco principal, el cruce de Olvera significa una referencia distinta. No se trató de una medalla en calendario oficial, pero sí de una actuación en donde sobresale la resistencia extrema, la preparación multidisciplinaria y la capacidad de un atleta mexicano para llevar el deporte a territorios poco explorados en el país.

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