¡Revolución en el atletismo internacional! El maratón tendrá su propio Mundial

La World Athletics confirmó una decisión histórica que marcará el rumbo de las carreras de fondo

La Maratón es una de las pruebas más emblemáticas del atletismo mundial | Reuters

El atletismo internacional está a punto de vivir una transformación sin precedentes. La World Athletics confirmó una decisión histórica que marcará el rumbo de las carreras de fondo: el maratón tendrá su propio Campeonato Mundial a partir de 2030, separándose del formato tradicional del Campeonato Mundial de Atletismo.

Este cambio responde al crecimiento global del maratón como disciplina y a su impacto tanto en el alto rendimiento como en la participación masiva. La medida busca darle identidad propia a una de las pruebas más emblemáticas del deporte, con un evento exclusivo que refleje su magnitud.

La World Athletics delineó esta nueva hoja de ruta estratégica que comenzará a tomar forma en los próximos años. El maratón aún es parte de los Campeonatos Mundiales de Atletismo en 2027 y 2029, pero después dará el salto definitivo hacia su propio campeonato independiente. A partir de 2031, el maratón dejará de integrarse en el programa del Campeonato Mundial de Atletismo, al igual que el resto de las pruebas en ruta. Este movimiento también representa un cambio estructural en el calendario internacional del atletismo.

El nuevo Campeonato Mundial de Maratón será un evento anual, con competencias para hombres y mujeres en años alternos, manteniendo una frecuencia similar a la actual dentro del sistema de campeonatos. La iniciativa se desarrolló en colaboración con actores clave del ecosistema global del maratón, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Mientras tanto, el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta continuará como un evento independiente dentro del calendario, lo que permitirá mantener otras distancias en competencia sin afectar la nueva estructura del maratón.

Uno de los puntos más relevantes de este proyecto es la posible sede inaugural. World Athletics confirmó que ya existen conversaciones formales para que Atenas en Grecia, albergue el primer Campeonato Mundial de Maratón en 2030, lo que tendría un fuerte simbolismo histórico.

“Estamos encantados de explorar la posibilidad de un Campeonato Mundial de Maratón independiente con Atenas, el lugar donde nació esta icónica disciplina”, declaró Sebastian Coe, presidente de World Athletics, destacando la relevancia cultural del proyecto.

En paralelo, se anunció una alianza estratégica entre World Athletics y la Federación Helénica de Atletismo para impulsar el Maratón de Atenas The Authentic. La carrera ha sido reconocida con el estatus Elite Label, con el objetivo de alcanzar el nivel Platinum para 2029.

Este proyecto contempla una inversión plurianual para modernizar la ruta original olímpica, sin perder su valor histórico de más de 2,500 años. Autoridades locales destacaron que el objetivo es posicionar a Atenas no solo como la cuna del maratón, sino como su capital mundial en el futuro cercano.

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