Fuerte autocrítica: voces de Millonarios después de la derrota ante O’Higgins

Radamel Falcao García lideró la autocrítica en Millonarios, después de la derrota en tierras chilenas por Copa Sudamericana.

O’Higgins Vs Millonarios / @MillosFCoficial.

Millonarios empezó con pie izquierdo su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Superado altamente por O’Higgins el cuadro ‘Embajador’ se devuelve a Colombia con las manos vacías. Los jugadores y el técnico hablaron fuertemente sobre el desarrollo y resultado del compromiso en tierras chilenas.

Falcao García

“Una derrota con un sabor amargo por el desarrollo del juego. Ahora tenemos que corregir fuertemente los errores y sobretodo interpretar mejor los partidos, el domingo tenemos un partido vital para nosotros en Liga y bueno… después recibir en casa la Sudamericana , tenemos que ganar los 3 puntos”, dijo el delantero en diálogo con Azul Total.

“Después de un buen partido que se jugó en Manizales, son rachas que a veces que entran dentro de un campeonato. Yo lo mencioné, hay que tener autocrítica, son cosas corregibles que ya sabíamos. Ahora hay que levantar la cabeza y trabajar. Ahora nos jugamos 4 finales, los tenemos que jugar así porque estamos fuera de los 8″.

Rodrigo Ureña

“No estuvimos a la altura, no hicimos un buen partido. No recuerdo un pasaje en el partido en el que nos hubiéramos sentido cómodos como sí nos hemos sentido en El Campín y en otros partidos. Pero obviamente tenemos que hacer una autocrítica, ganar el clásico el domingo, para podernos meter en los 8 y seguir peleando el campeonato”, mencionó el volante a Azul Total.

“En el fútbol colombiano es mucha transición: defensa y ataque. Hoy no nos reencontramos con el fútbol que veníamos haciendo, jugamos antes partidos muy buenos. Pero ahora estamos jugando 1 bien, 2 mal. A la final nosotros también tenemos que ser autocríticos como futbolistas, tenemos que estar a la altura de la institución”.

Fabián Bustos

“Entramos los primeros 20 minutos muy light, perdíamos los duelos, no jugamos bien. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo tiempo estuvimos mejor”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

“Estamos equivocando el camino de ser el equipo que fuimos, a este nivel la intensidad es superior” y agregó: “A la gente presentarle excusas porque no es el partido que queríamos jugar. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar. Yo hoy no me sentí identificado con el equipo hoy, seguramente el hincha tampoco”.

Mackalister Silva

“No estuvimos al nivel de lo que tiene que ser una competencia internacional, somos conscientes del error que cometimos, de cómo jugamos mal. La verdad es esa” y añadió en zona mixta: “Nada, tenemos es que ya pensar en lo que viene, que es Santa Fe y bueno, pues replantear porque todavía quedan cinco partidos”.

Lea también: