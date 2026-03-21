Malacateco vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Malacateco vs Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Malacateco y Aurora FC cerrará la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Santa Lucía y enfrenta a dos equipos que buscan sumar para mejorar su posición en la tabla. En el antecedente más reciente, Aurora FC se impuso 1-0, mientras que en la última jornada ambos llegan tras derrotas.

Malacateco atraviesa un momento complejo en el campeonato que determinó la salida del entrenador Roberto Montoya. Los toros vienen de caer 1-0 ante Mictlán y acumula varias jornadas sin poder ganar, lo que lo mantiene en la última posición con 12 puntos. Su rendimiento reciente ha estado marcado por dificultades en defensa y falta de eficacia en ataque, factores que deberá corregir para hacerse fuerte como local.

Por su parte, Aurora FC también necesita reaccionar tras perder 1-0 frente a Guastatoya en su último partido. El conjunto capitalino suma 14 unidades y se ubica en la zona baja de la tabla, con una racha sin victorias en sus presentaciones recientes. En este contexto, el equipo buscará aprovechar este enfrentamiento directo para sumar y tomar distancia de los últimos puestos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Malacateco vs Aurora de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Aurora está programado para el domingo 22 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Aurora hoy

Malacateco no cuenta con futbolistas suspendidos, mientras que Aurora no tendrá disponible a Jairo Soriano tras ser expulsado en la última fecha. Se estima que Minor Díaz y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco : Miguel Jiménez, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales, Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez, Dilan Palencia, Luis Martínez, Byron Angulo. DT : Minor Díaz.

: Miguel Jiménez, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales, Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez, Dilan Palencia, Luis Martínez, Byron Angulo. : Minor Díaz. Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Allan García, José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Nicolás Lovato, Gabriel Grajeda, Daniel Baján. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Malacateco y Aurora:

1 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Aurora 2-1 Malacateco | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

8 de noviembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

7 de septiembre de 2025 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Apertura

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