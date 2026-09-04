Día Internacional del Taekwondo: top de los taekwondoínes mexicanos y por qué se festeja el 4 de septiembre

María del Rosario Espinoza y Guillermo Pérez son los máximos exponentes aztecas en el taekwondo, con un oro olímpico cada uno

María del Rosario Espinoza ganó tres medallas olímpicas | Imago7

El día 4 de septiembre quedó ligado al taekwondo por una decisión que modificó el lugar de esta disciplina dentro del deporte mundial. En esa fecha de 1994, durante la 103ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en París, se aprobó su incorporación al programa de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. México ha construido parte de su historia olímpica sobre el tatami: registra siete medallas oficiales en taekwondo, repartidas en dos oros, dos platas y tres bronces, con nombres como María del Rosario Espinoza, Guillermo Pérez, Iridia Salazar y Óscar Salazar.

La relación de México con esta disciplina comenzó a reflejarse en los Juegos incluso antes de que entregara medallas oficiales. El taekwondo apareció como deporte de demostración en Seúl 1988 y Barcelona 1992, mientras que su estreno como disciplina de medalla ocurrió ocho años después, en Sydney. Desde entonces, México encontró en este deporte una de sus vías hacia el podio olímpico.

El Día Internacional del Taekwondo también permite recordar a los representantes mexicanos que han obtenido resultados en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. María Espinoza encabeza ese recorrido con tres preseas olímpicas, mientras que generaciones posteriores han sumado títulos mundiales con Carlos Sansores, Leslie Soltero y Daniela Souza.

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Día Internacional del Taekwondo: ¿Por qué se celebra el 4 de septiembre?

La respuesta está en París. El 4 de septiembre de 1994, el COI tomó la decisión de incorporar al taekwondo como deporte oficial para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. El reconocimiento llegó después de que la disciplina hubiera formado parte del programa como deporte de demostración en Seúl 1988 y Barcelona 1992.

La fecha no se convirtió inmediatamente en una celebración internacional. Fue el 25 de julio de 2006 cuando la Asamblea de World Taekwondo, reunida en Ho Chi Minh, Vietnam, designó el 4 de septiembre como International Taekwondo Day para recordar aquella resolución olímpica. Dos años después, Corea del Sur incorporó el Taekwondo Day a sus conmemoraciones nacionales mediante su legislación para la promoción de esta disciplina.

La elección del día, por lo tanto, no está relacionada con el nacimiento del taekwondo ni con la fundación de World Taekwondo, que ocurrió en 1973. El 4 de septiembre representa el momento en que la disciplina aseguró su entrada al programa olímpico como deporte de medallas, condición que mantiene desde Sydney 2000.

¿Quiénes son los más destacados taekwondoínes mexicanos? Top 5 femenil y varonil

Para elaborar esta lista es indispensable tomar como referencia los resultados en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. World Taekwondo registra para México dos oros, dos platas y tres bronces olímpicos, además de siete títulos mundiales en categoría absoluta.

Top 5 femenil

María del Rosario Espinoza. Es la principal referencia mexicana por resultados olímpicos. Ganó oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Rio 2016, obteniendo la última presea olímpica para México en esta disciplina. También fue campeona mundial en Beijing 2007. Sus tres preseas la convirtieron en la única representante del taekwondo mexicano con medalla en tres ediciones consecutivas de los Juegos. Iridia Salazar. Subió al podio olímpico de Atenas 2004 con el bronce de la categoría de -57 kilogramos. Antes había conseguido dos medallas de plata en Campeonatos Mundiales: Jeju 2001 y Garmisch-Partenkirchen 2003. Edna Díaz. Alcanzó el título mundial en Madrid 2005 dentro de la división femenil de peso ligero. Su oro forma parte de los siete campeonatos mundiales que registra México en la base histórica de World Taekwondo. Daniela Souza. Se proclamó campeona mundial en Guadalajara 2022 dentro de los -49 kilogramos. Fue una de las tres medallas de oro de México en aquella edición celebrada en territorio nacional. Leslie Soltero. También consiguió el campeonato mundial en Guadalajara 2022, en su caso dentro de los -67 kilogramos. Su resultado formó parte de la actuación mexicana que terminó con seis medallas en ese Mundial.

Top 5 varonil

Guillermo Pérez. Conquistó el oro olímpico de Beijing 2008 en la categoría de -58 kilogramos. Superó en la final al dominicano Yulis Mercedes después de terminar el combate empatado, resultado que colocó a México en lo más alto del podio. Óscar Salazar. Ganó la medalla de plata en Atenas 2004 en -58 kilogramos. Además, había conseguido un bronce mundial en Hong Kong 1997, antes de alcanzar la final olímpica siete años después. Víctor Estrada. Consiguió el bronce en Sydney 2000 dentro de -80 kilogramos y se convirtió en el primer mexicano con una medalla olímpica oficial en taekwondo. Derrotó al sueco Roman Livaja en el combate por el tercer lugar. Carlos Sansores. Su trayectoria mundial incluye el oro de Guadalajara 2022 y las platas de Manchester 2019 y Bakú 2023 en la división de peso pesado. World Taekwondo registra tres medallas mundialistas para el mexicano: un oro y dos platas. Uriel Adriano. Se proclamó campeón mundial en Puebla 2013 en la categoría de -74 kilogramos. En la final derrotó 3-2 al ruso Albert Gaun para entregar a México uno de sus títulos mundiales en la disciplina.

¿Cuáles son los 5 principios del taekwondo?

Dentro de la tradición de la International Taekwon-Do Federation (ITF), la práctica no se limita al combate o a la ejecución técnica. Su enseñanza establece cinco principios que forman parte del concepto del ‘Do’ y que buscan trasladarse también a la conducta de quienes practican la disciplina.

Cortesía: implica respeto hacia compañeros, rivales, entrenadores y demás personas, además del cumplimiento de las normas de convivencia. Integridad: se relaciona con actuar de acuerdo con principios éticos, reconocer los propios errores y distinguir entre una conducta correcta y una que no lo es. Perseverancia: plantea mantener el trabajo ante los obstáculos y continuar con el proceso necesario para alcanzar una meta. Autocontrol: supone mantener el dominio de las acciones y emociones tanto durante un combate como fuera del área de competencia. Espíritu indomable: se refiere a conservar las convicciones y afrontar situaciones adversas sin abandonar los principios personales.

Así, el 4 de septiembre no solo recuerda el ingreso de esta disciplina al programa olímpico: también marca una fecha para revisar una historia que, en el caso de México, incluye siete medallas olímpicas y varias generaciones de campeones mundiales.

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