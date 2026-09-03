Osmar Olvera revela cuánto tiempo estará en rehabilitación antes de buscar su boleto a Los Angeles 2028

Tras conquistar tres oros en Santo Domingo, Olvera inició una rehabilitación que podría extenderse varios meses más

El doble medallista olímpico apunta al Mundial de Budapest | Gabriela Mendoza

El doble medallista olímpico mexicano de clavados, Osmar Olvera está en etapa de rehabilitación para sanar de las lesiones de los ligamentos de ambas rodillas para estar listo para afrontar los eventos importantes del próximo año con el Campeonato Mundial de Budapest y con los Juegos Panamericanos de Lima, en ambos habrá pelea por las plazas para Los Angeles 2028.

“Solo estoy haciendo entradas, todavía por lo mismo no estoy brincando. Llevo un rato sin hacer un mortal, se siente raro, pero sí, bueno, tuve ondas de choques, esta semana me van a hacer una infiltración, obviamente bueno, la terapia con electrólisis, más o menos lo que me dice el doctor y lo que me dice mi terapeuta, este es así como lo estamos haciendo. No de gravedad. Justamente, pues ahorita que tenemos el tiempo, pues hay que pues hay que atacar esas molestias para que el próximo año que es súper importante, pues estemos al 100 y no tengamos ningún detalle”, aseveró.

Recientemente, Osmar ganó tres medallas de oro en su debut en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo y ahí habló de la lesión con la que llegó a la justa, ahora su regreso a las competencias sería en febrero con el serial de Copas del Mundo con la primera fecha en Canadá.

“Ya llevo un mes, yo creo que para estar al 100 me faltarán tres o cuatro meses más, tenemos el tiempo para estar al 100 e iniciar la próxima temporada”, explicó el capitalino.

La primera oportunidad para pelear los boletos olímpicos serán en julio de 2027 en el Mundial de Budapest y la siguiente en los Juegos Panamericanos de Lima.

“Obviamente la idea es conseguir las plazas en el Campeonato Mundial, por lo menos queremos ir tanto en individual, Meme (Juan Celaya) y yo en sincronizados, ahí tenemos que quedar en podium para ganarla, así que el objetivo está claro, siempre queremos ganar y querer estar arriba de en el podium. Así que pues para eso vamos a entrenar, vamos a trabajar muy duro para llegar de la mejor forma a Los Angeles”, explicó el clavadista de 22 años.

La entrenadora Ma Jin recibió un reconocimiento de parte de empresarios chinos en México por las nueve medallas que su equipo: Osmar Olvera, Juan Celaya, Rut Páez y Yunuen Parra consiguieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

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“Es que pasaron varios mexicanos, grandes clavadistas, de grandes, todos ahora me tocaron de chiquitos. La verdad, para mí es que también yo quiero agradecer a todos ellos también porque pasamos por eso yo tengo más experiencia para tenerlos desde niños y todo valió la pena y todo mi trabajo y ahora solo yo quiero agradecer y yo quiero trabajar duro y también por el apoyo”, acotó la entrenadora con 23 años en México.

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