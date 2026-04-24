¡Al podio! Yareli Acevedo gana la medalla de plata en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

La mexicana sigue subiendo al podio en competencias importantes y suma la segunda medalla del día para México tras el bronce por equipos

Yareli Acevedo suma su cuarta medalla del año | @conadeoficial

Yareli Acevedo sigue demostrando su talento en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, ahora con una medalla de plata en la prueba de eliminación durante la tercera parada del serial, celebrada en Nilai, Malasia. La mexicana protagonizó un cierre intenso, pero no logró superar a la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con el oro, mientras que la irlandesa Lara Gillespie completó el podio.

En una competencia cerrada, Acevedo acumuló 540 puntos, por detrás de los 600 de Stenberg, mientras que Gillespie terminó con 480. La prueba se definió en un sprint final donde la ciclista mexicana mostró resistencia y ritmo, consolidándose como una de las figuras constantes del circuito internacional.

Este resultado representa la cuarta medalla de Acevedo en lo que va de 2026, confirmando su regularidad en cada una de las paradas del calendario. La pedalista logra mantenerse entre las mejores en distintas pruebas, consolidando un año competitivo a nivel internacional.

Su buen momento comenzó desde la primera parada en Perth, Australia, donde consiguió dos podios: oro en la carrera de eliminación con 600 puntos y bronce en el madison femenil junto a Sofía Arreola. En esa misma competencia también participó en el ómnium, finalizando en la cuarta posición.

Posteriormente, en la segunda parada en Hong Kong, Acevedo volvió a subir al podio con una medalla de bronce en el ómnium tras sumar 126 puntos, quedando detrás de la japonesa Tsuyaka Uchino y la danesa Amalie Dideriksen. Con estos resultados, la mexicana reafirma su presencia entre las mejores fondistas del ciclismo de pista a nivel mundial.

México sube al podio en la prueba por equipos

En la misma parada de la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Nilai, Malasia, pero minutos antes México ganó su primera medalla del día y subió al podio en la prueba de velocidad por equipos femenil. El trío conformado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno logró la medalla de bronce tras una actuación sólida que les permitió mantenerse entre las mejores selecciones del evento.

Las mexicanas finalizaron en la tercera posición con un total de 320 puntos, solo por detrás de China, que se llevó el oro con el equipo conformado por Xuehuang Luo, Liying Yuan y Yuxuan Zhu (400 unidades), y de Países Bajos, que obtuvo la plata con Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw y Steffie van der Peet (360). Con este resultado, el equipo nacional reafirma su nivel competitivo en pruebas de velocidad y suma otro resultado relevante para México en el serial internacional.

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