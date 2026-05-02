Final turca: Eczacibasi y VakifBank van por el título de la CEV Champions League

Eczacibasi avanzó luego de imponerse a Savino Del Bene Scandicci, mientras que VakifBank dejó fuera a Conegliano con una remontada

La final de la CEV Champions League de voleibol tendrá un duelo entre equipos de Turquía, con Eczacibasi Dynavit Istanbul y VakifBank Istanbul en busca del título europeo. Ambos conjuntos llegan tras superar semifinales que se definieron en cinco sets, lo que confirma el nivel competitivo con el que encaran el partido decisivo del torneo.

Eczacibasi avanzó luego de imponerse a Savino Del Bene Scandicci, mientras que VakifBank dejó fuera a Conegliano con una remontada. El encuentro definirá al campeón del voleibol europeo y enfrentará a dos plantillas que han mantenido presencia constante en las instancias finales del certamen.

VakifBank Istanbul consigue un vibrante pase

VakifBank Istanbul aseguró su lugar en la final de la CEV Champions League de voleibol tras vencer 3-2 al A. Carraro Prosecco DOC Conegliano en un partido disputado en el Ülker Sports Arena. El encuentro se extendió a cinco sets con parciales de 22-25, 18-25, 29-27, 25-23 y 15-11, en un duelo que se resolvió después de 144 minutos.

El equipo italiano tomó ventaja en los dos primeros sets con un juego ordenado y eficacia en ataque, lo que lo colocó cerca de la clasificación. Sin embargo, VakifBank respondió en el tercer set, que se definió 29-27, resultado que marcó el cambio en el desarrollo del partido.

En el cuarto episodio, el conjunto turco mantuvo el ritmo y logró igualar el marcador tras imponerse 25-23. El quinto set confirmó la remontada, con VakifBank controlando los puntos clave hasta cerrar el parcial 15-11 y asegurar el pase a la final.

Tijana Bošković fue la jugadora más destacada con 34 puntos, incluidos ocho en momentos clave, además de registrar 33 remates ganadores. Por parte de Conegliano, Gabriela Braga Guimaraes lideró la recepción con 25 por ciento de efectividad. Con este resultado, VakifBank avanza a la final del torneo europeo.

Eczacibasi Dynavit Istanbul se mete a la final

Eczacibasi Dynavit Istanbul consiguió su pase a la final de la CEV Champions League de voleibol tras vencer 3-2 al Savino Del Bene Scandicci en una semifinal disputada que se resolvió en cinco sets. El equipo turco se impuso con parciales de 20-25, 25-20, 25-17, 21-25 y 15-8, en un partido que se extendió por 125 minutos.

El inicio fue favorable para el conjunto italiano, que tomó ventaja en el primer set con un juego ordenado en ataque. Sin embargo, Eczacibasi reaccionó en el segundo episodio y encontró ritmo en el tercero, donde logró marcar diferencia con mayor efectividad en sus ataques para colocarse arriba en el marcador.

Scandicci no cedió y forzó el quinto set tras llevarse el cuarto parcial en un cierre largo. A pesar de ese impulso, el equipo turco respondió en el momento decisivo, controló el último set desde el inicio y cerró el partido con un 15-8 que aseguró su clasificación.

En el apartado individual, Ekaterina Antropova fue la máxima anotadora del encuentro con 34 puntos, además de registrar 28 remates ganadores para el conjunto italiano. Por parte de Eczacibasi, Simge Sebnem Akoz destacó en la recepción con 27 por ciento de efectividad.

Con este resultado, Eczacibasi Dynavit Istanbul avanza a la final del torneo europeo, donde enfrentará a VakifBank Istanbul en un duelo entre equipos de Turquía por el título de la CEV Champions League.

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