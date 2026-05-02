Osasuna vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 34

Sigue todas las acciones de este vibrante partido desde el Estadio El Sadar

Sigue el Osasuna vs Barcelona, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Osasuna y Barcelona, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga de España, desde el Estadio El Sadar.

El Barcelona afronta este compromiso como líder de la tabla general con 85 puntos, tras sumar 28 victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, presume la mejor ofensiva con 87 goles a favor y la mejor defensa con solo 30 en contra. En contraste, Osasuna se ubica en la novena posición con 42 unidades, luego de 11 triunfos, nueve empates y 13 derrotas, con un balance de 39 goles anotados y 40 recibidos.

Para el equipo de Hansi Flick, una victoria significaría dar un paso más hacia el título de liga. Del lado de los dirigidos por Alessio Lisci, los tres puntos representarían la oportunidad de meterse en la pelea por puestos europeos, lo que le da un peso especial al encuentro. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar sensacional.

¿A qué hora inicia el Osasuna vs Barcelona hoy 2 de mayo de 2026?

El encuentro entre Osasuna y Barcelona se llevará a cabo este sábado 2 de mayo del 2026 y escuchará su silbatazo inicial en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Los blaugranas quieren llevarse los tres puntos a casa para dar un paso más rumbo al título.

Alineaciones del Osasuna vs Barcelona para la jornada 34, al momento

El Barcelona no estará completo, pues sufre las bajas por lesión de jugadores como Lamine Yamal (bíceps femoral), Raphinha (muslo), Marc Bernal (tobillo) y Andreas Christensen (ligamento cruzado), además de Ronald Araujo.

Osasuna: Sergio Herrera, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán, Valentin Rosier, Jon Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Jules Koundé, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Roony Bardghji y Robert Lewandowski.

¿Dónde ver el Osasuna vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online

Si no te quieres perder las acciones de este emocionante partido de LaLiga lo podrás mirar a través de la señal de Sky Sports. Además, en Claro Sports tendremos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

TE PUEDE INTERESAR: