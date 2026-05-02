Liberia vs Saprissa en vivo: dónde mirar la ida de las semifinales de la Liga de Costa Rica 2026; alineaciones y pronósticos

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Liberia Saprissa, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal Liberia y Deportivo Saprissa abren este domingo 4 de mayo la serie semifinal del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. El partido de ida se juega en territorio liberiano, donde los Coyotes han construido uno de los momentos más sólidos de su historia reciente. Los Morados llega con bajas importantes y un ambiente interno que no es el ideal, lo que convierte este cruce en una serie más equilibrada de lo que el papel indica.

Liberia cerró la fase regular como tercer equipo de la tabla tras encadenar diez partidos sin perder, con nueve victorias y un empate. Ese empate fue precisamente ante Saprissa, en La Cueva, lo que da una referencia clara del nivel que maneja el equipo de José Saturnino Cardozo. Los Coyotes eliminaron al campeón Alajuelense en la ronda anterior y llegan con un gran ánimo a esta semifinal.

Saprissa cerró la fase regular con una victoria en la Olla Mágica, pero enfrenta esta serie sin Mariano Torres ni Fidel Escobar, ambos suspendidos tres partidos por el Tribunal Disciplinario tras incidentes en el Lito Pérez. Las bajas de ambos jugadores afectan líneas distintas del equipo: Torres es el eje del mediocampo y Escobar aportaba equilibrio en la defensa. Con ese panorama, el técnico Hernán Medford deberá reorganizar el equipo para competir ante un rival que llega en su mejor versión.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Liberia vs Saprissa de ida de semifinales de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Liberia y Saprissa está programado para el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Liberia vs Saprissa hoy

Liberia contará con todos los jugadores a disposición, mientras que Saprissa no tendrá a Mariano Torres ni Fidel Escobar tras ser suspendidos. Se estima que José Saturnino Cardozo y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Liberia : Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Néstor Arévalo, Waylon Francis, Sebastián Padilla, Erick Torres, Joaquín Hernández DT : José Saturnino Cardozo

: Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Néstor Arévalo, Waylon Francis, Sebastián Padilla, Erick Torres, Joaquín Hernández : José Saturnino Cardozo Saprissa: Minor Álvarez, Ricardo Blanco, Joseph Mora, Alberth Barahona, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Luis Paradela, Deyver Vega, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez, Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford

Antecedentes y últimos resultados del Liberia vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Saprissa:

12 de abril de 2026 | Saprissa 1-2 Liberia | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 29 de marzo de 2026 | Saprissa 5-1 Liberia | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 25 de marzo de 2026 | Liberia 1-1 Saprissa | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 15 de febrero de 2026 | Liberia 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 30 de noviembre de 2025 | Saprissa 3-1 Liberia | Torneo Apertura

Pronóstico del Liberia vs Saprissa y quién es favorito para ganar, según la IA

Liberia llega con impulso tras diez partidos sin perder, pero cerró la fase regular en la tercera posición, por detrás de Saprissa y Herediano, lo que mantiene a los morados como favoritos en la serie. Sin embargo, Saprissa enfrenta esta ida sin Torres ni Escobar, dos ausencias que afectan líneas distintas del equipo y que Medford deberá compensar con ajustes que aún no están probados en partidos de esta exigencia. Liberia ya demostró que puede competir de igual a igual con Saprissa al empatar en La Cueva durante la fase regular, y jugar en casa le da un margen adicional para buscar un resultado que complique la serie. Con todo esto sobre la mesa, Saprissa sigue siendo favorito para avanzar, pero las bajas lo exponen más de lo habitual: probabilidad de victoria morada 45%, victoria de Liberia 30% y empate 25%.

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