¡Edson Álvarez regresa con el Fenerbahce y la afición lo abuchea!

El Fenerbahce venció al Istanbul Basaksehir FK con un 3-1 en el Sukru Saracoglu Stadium, partido con la reaparición del mexicano Edson Álvarez

Edson Álvarez regresa con el Fenerbahce | Reuters

El regreso de Edson Álvarez a la actividad con el Fenerbahce marcó el fin de una ausencia de más de 70 días tras la lesión de tobillo que lo alejó de las canchas. El mediocampista mexicano volvió este sábado 2 de mayo en la victoria de 3-1 frente al İstanbul Başakşehir FK, pero su reaparición no resultó del todo positiva en el ambiente. Un sector de la afición presente en el Şükrü Saracoğlu Stadium abucheó al jugador, una reacción que quedó registrada en distintos videos difundidos por seguidores del equipo.

Hasta el momento no existe una postura oficial que explique los abucheos hacia el mexicano. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular versiones de aficionados que apuntan a un supuesto descontento por decisiones recientes del futbolista. Algunos comentarios sugieren que parte de la hinchada considera que el mexicano habría priorizado su posible participación en el Mundial de 2026 por encima de su compromiso inmediato con el club, lo que habría generado molestia entre los seguidores de los Canarios Amarillos.

De acuerdo con información de Transfermarkt, Edson Álvarez estuvo fuera de los terrenos de juego durante 75 días tras la lesión que requirió una cirugía y que ha dejado su nombre en incertidumbre, ante el poco margen de tiempo que hay para retomar ritmo de cara a una posible participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo de este próximo verano.

Los problemas físicos de Edson Álvarez

Edson Álvarez ha estado fuera de la cancha durante 147 días en esta temporada, periodo en el que acumuló 28 partidos perdidos a causa de sus problemas físicos. A pesar de este panorama, su regreso llega todavía dentro de la última ventana disponible para intentar convencer a Javier Aguirre de cara a la conformación de la lista final rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en territorio mexicano.

El mediocampista volvió a tener actividad al ingresar de cambio al minuto 90, en un retorno discreto pero significativo tras no jugar desde inicios de febrero pasado. Aunque su participación fue breve, el simple hecho de sumar minutos representa un primer paso en la recta final hacia la competencia, en la que buscará recuperar ritmo con la idea de formar parte del grupo mundialista.

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