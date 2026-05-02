Mixco vs Cobán Imperial, en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de vuelta de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Cobán Imperial por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Mixco Cobán Imperial, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco y Cobán Imperial, válido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Mixco recibe a Cobán este sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán con la obligación de remontar una serie que perdió 2-0 en la ida, mientras que los príncipes azules llegan a administrar la ventaja y cerrar su clasificación como visitantes.

Cobán Imperial marcó el rumbo de la serie en el estadio Verapaz con una victoria contundente. Ángel Cabrera y Janderson Pereira anotaron en la primera mitad para poner el 2-0 que dejó la eliminatoria prácticamente definida antes de la vuelta. El equipo cobanero no solo ganó, sino que controló el partido en ambas fases, lo que le da tranquilidad para este segundo encuentro.

Mixco llega al partido más importante con la presión de necesitar al menos dos goles sin recibir para avanzar ya que terminó con una mejor posición en la fase regular. El equipo de Fabricio Benítez fue constante durante la fase clasificatoria, pero en la ida no encontró respuestas ante la intensidad de Cobán. El único dato que alimenta la esperanza local es que en el Santo Domingo de Guzmán, estos dos equipos empataron 1-1 durante la fase regular, una señal de que Mixco puede ser distinto jugando en casa.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Cobán Imperial hoy sábado 2 de mayo de 2026?

El encuentro entre Mixco y Cobán Imperial está programado para el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Cobán Imperial para la vuelta de los cuartos de final, al momento

Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Cobán Imperial no podrá contar con Carlos Flores, expulsado en el duelo de ida. Estás son las formaciones confirmadas de Fabricio Benítez y Martín García.

Mixco : Kevin Moscoso, Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Jeshua Urizar, Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, Kennedy Rocha, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Jeshua Urizar, Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, Kennedy Rocha, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Thales Moreira, Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera, Oscar Mejía, Janderson Pereira, Uri Amaral DT: Martín García.

Antecedentes del Mixco vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Cobán imperial:

29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Deportivo Mixco | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Deportivo Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

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