Boyacá Chicó vs Llaneros en vivo la Liga BetPlay 2026-I: resultado y goles de la jornada 19

Este partido es el segundo de la fecha 19, duelo en el cual ninguno de los dos equipos tienen posibilidades de avanzar de ronda.

Boyacá Chicó vs Llaneros en vivo Liga BetPlay

¿A qué hora inicia el Boyacá Chicó vs Llaneros hoy 2 de mayo de 2026?

El partido entre ‘Ajedrezados’ y el ‘Equipo de la Media Colombia’ comenzará a las 2:00 p.m. y se jugará en La Independencia de Tunja.

Alineaciones del Boyacá Chicó vs Llaneros para la jornada 19, al momento

Así formará Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo; Andrés Aedo, Sebastián Palma, Anyelo Saldaña, Juan Quinceno; Santiago Mera, Sebastián Salazar, Juan Díaz, Delio Ramírez; Ítalo Montaño, Jairo Molina. D.T.: Jhon Gómez.

Así formará Llaneros: Juan Camilo Loaiza; Francisco Meza, Alejandro Moralez, Juan David Pertuz, Jimmy Medranda; Marlos Sierra, Neider Ospina, Kevin Caicedo; Kevin Rincón, Jhon Vásquez, Luis Marimón. D.T.: José Luis García.

¿Dónde ver el Boyacá Chicó vs Llaneros en vivo? Canales de TV y streaming online

Podrá seguir el partido a través de la transmisión oficial del canal Win Sports +. Otra alternativa es la aplicación por suscripción de streaming Win Play.

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