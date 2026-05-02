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Jaguares vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Publicado por Nelson Rivera

En Claro Sports puede seguir todas las emociones del compromiso en el departamento de Córdoba.

Directo Jaguares Vs Cúcuta
Directo Jaguares Vs Cúcuta / Claro Sports.

Horario del partido Jaguares vs Cúcuta Deportivo hoy, 2 de mayo del 2026

La pelota en la capital de Córdoba empezará a rodar a partir de las 04:00 de la tarde.

Alineaciones del Jaguares vs Cúcuta Deportivo para la fecha 19, al momento

Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Jader Meza; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza, Cristián Álvarez; Wilfrido De La Rosa, Santiago Cubides, Andrés Rentería.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Ómar Albornoz, Brayan Córdoba, Diego Calcaterra, Joao Abonía, Kevin Londoño; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Frank Castañeda; Luifer Hernández y Eduar Arizalas.

¿Quién transmite en vivo el Jaguares vs Cúcuta Deportivo y dónde mirar en TV y streaming?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le corresponden a Win Sports. Dicho encuentro en la ciudad de Montería se puede ver a través de Win+ Fútbol.

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