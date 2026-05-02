Jaguares vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
En Claro Sports puede seguir todas las emociones del compromiso en el departamento de Córdoba.
Horario del partido Jaguares vs Cúcuta Deportivo hoy, 2 de mayo del 2026
La pelota en la capital de Córdoba empezará a rodar a partir de las 04:00 de la tarde.
Alineaciones del Jaguares vs Cúcuta Deportivo para la fecha 19, al momento
Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Jader Meza; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza, Cristián Álvarez; Wilfrido De La Rosa, Santiago Cubides, Andrés Rentería.
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Ómar Albornoz, Brayan Córdoba, Diego Calcaterra, Joao Abonía, Kevin Londoño; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Frank Castañeda; Luifer Hernández y Eduar Arizalas.
¿Quién transmite en vivo el Jaguares vs Cúcuta Deportivo y dónde mirar en TV y streaming?
Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le corresponden a Win Sports. Dicho encuentro en la ciudad de Montería se puede ver a través de Win+ Fútbol.