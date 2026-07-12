España vence a China en una final de infarto y se corona en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Corea del Sur arrasó en las finales por equipo femenil y varonil, mientras que Turquía y Chequia subieron a lo más alto del podio en las finales individuales

España conquista el oro en casa | @COE_es

España conquistó la medalla de oro por equipos mixto de arco recurvo en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026, después de superar 5-4 a China en una final que necesitó una flecha de desempate. Elia Canales y Andrés Temiño Mediel se impusieron a Zhu Jingyi y Li Mengqi para cerrar la actividad por equipos en la capital española.

La pareja local comenzó la final con una ronda de 38-37, pero China respondió en el segundo set al imponerse 38-33. Los dos equipos igualaron 38-38 en el tercer parcial y 39-39 en el cuarto, por lo que el marcador quedó empatado a cuatro puntos y fue necesario recurrir al shoot-off para definir el oro.

Canales y Temiño Mediel dispararon dos flechas de 10 para sumar 20 puntos en el desempate, mientras que Zhu y Li consiguieron 19, con impactos de 10 y nueve. El resultado definitivo de 5-4 dejó a España en el primer lugar y a China con la medalla de plata.

Italia completó el podio de la modalidad mixta después de vencer 5-3 a India en la final por el bronce. Roberta Di Francesco y Matteo Borsani se impusieron a Kirti y Dhiraj Bommadevara, con una ronda perfecta de 40 puntos en el cuarto set para asegurar la presea.

En la competencia femenil por equipos, Corea del Sur derrotó 5-1 a Estados Unidos en el duelo por la medalla de oro. Oh Yejin, Lee Yunji y Kang Chaeyoung conformaron el conjunto surcoreano, mientras que Casey Kaufhold, Jennifer Mucino y Catalina Gnoriega representaron al equipo estadounidense.

Corea del Sur cerró el tercer set con una puntuación de 57 unidades contra 53 de Estados Unidos, resultado que permitió a las asiáticas alcanzar los cinco puntos necesarios para asegurar el primer lugar de la prueba.

La representación surcoreana también ganó la final varonil por equipos. Kim Woojin, Kim Je Deok y Lee Woo Seok vencieron 5-3 a Francia, que compitió con Baptiste Addis, Thomas Chirault y Jean-Charles Valladont.

El equipo de Corea del Sur se llevó el cuarto set por 57-56, diferencia que terminó por definir la final. Los franceses sumaron tres flechas de 10 en esa última ronda, pero los surcoreanos mantuvieron la ventaja para obtener su segunda medalla de oro por equipos de la jornada.

Resultados de las finales individuales de arco recurvo

La checa Marie Horackova ganó la final individual femenil después de imponerse 6-0 a la turca Elif Gokkir. Horackova se llevó los tres sets del enfrentamiento y cerró el último con 26 puntos, uno más que su rival, para asegurar la medalla de oro.

El bronce femenil quedó en manos de la surcoreana Oh Yejin, quien derrotó 7-1 a Kirti, de India. La arquera asiática concluyó el cuarto set con tres flechas de 10 y una puntuación perfecta de 30, frente a las 28 unidades de la representante india.

En la rama varonil, Mete Gazoz se proclamó campeón tras superar 6-0 al italiano Mauro Nespoli. El turco resolvió la final en tres sets y cerró la última ronda con 26 puntos contra 25 del medallista olímpico italiano.

La medalla de bronce varonil fue para Kim Je Deok, de Corea del Sur, quien venció 6-2 al alemán Leon Zemella. Ambos arqueros empataron con 28 puntos en el cuarto set, pero el surcoreano ya contaba con la ventaja necesaria para quedarse con el tercer lugar.

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