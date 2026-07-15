“Las Malvinas son argentinas”: el festejo de Argentina tras eliminar a Inglaterra en semifinales

Los futbolistas argentinos desplegaron el trapo después del triunfo 2-1 que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026

La celebración argentina tras ganarle a Inglaterra | Reuters

Los jugadores de Argentina mostraron un trapo con la frase “Las Malvinas son argentinas” después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El mensaje apareció sobre el campo del Estadio Atlanta durante los festejos por la clasificación al partido por el título.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron los primeros futbolistas que desplegaron el mensaje frente a uno de los sectores ocupados por seguidores argentinos. Posteriormente, otros integrantes del plantel se acercaron y se colocaron alrededor mientras continuaban las celebraciones.

La acción se produjo después de un partido marcado por los antecedentes deportivos y políticos entre ambas selecciones. Aunque Lionel Scaloni había señalado en la previa que se trataba únicamente de un encuentro de fútbol, el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a aparecer tras el silbatazo final.

El mensaje también tuvo repercusión porque las autoridades habían anunciado restricciones para el ingreso de banderas, camisetas o carteles con referencias políticas. El operativo de seguridad consideraba la frase sobre las Malvinas dentro de ese tipo de expresiones y había advertido que esos objetos no podrían entrar a las tribunas.

“Las Malvinas son argentinas”, un mensaje de triunfo en Atlanta | Reuters

La prohibición formó parte de las medidas establecidas para un encuentro catalogado de alto riesgo. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial en los alrededores y el interior del estadio, además de revisar los objetos que portaban los aficionados en los accesos.

Pese a esas disposiciones, la bandera apareció sobre el terreno de juego una vez terminado el partido. Después de que los futbolistas la colocaron sobre el césped, también se observaron mensajes relacionados con las islas en algunos sectores ocupados por seguidores argentinos.

Argentina consiguió el pase a la final después de remontar el marcador ante Inglaterra. La Albiceleste aseguró así su segunda aparición consecutiva en el partido por el título y la séptima final mundialista de su historia.

El equipo de Scaloni enfrentará a España el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Argentina buscará el bicampeonato y su cuarta Copa del Mundo, mientras que la selección española intentará conquistar el segundo título de su historia.

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