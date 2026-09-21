Yu Zidi roza el récord mundial en los 200m combinados con solo 13 años

La nadadora china conquistó su segundo oro en los Juegos Asiáticos 2026 con récord continental y la segunda mejor marca de la historia

Zidi apunta a lo más alto de la natación mundial | YUICHI YAMAZAKI / AFP

Con apenas 13 años, Yu Zidi conquistó la medalla de oro en los 200 metros combinados de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026. La nadadora china registró un tiempo de 2:06.10, que la coloca a solo cuatro décimas del récord mundial de Summer McIntosh.

Su tiempo quedó como la segunda mejor marca de todos los tiempos en la distancia, únicamente por detrás del 2:05.70 establecido por la canadiense en 2025.

Yu Zidi domina los 200 metros estilos y firma un tiempo histórico

Yu tomó el control de la final disputada en Japón y terminó con una amplia ventaja sobre el resto del podio. Su compatriota Yu Yiting se quedó con la plata tras detener el cronómetro en 2:07.99, mientras que la japonesa Mio Narita fue tercera con 2:10.40. El tiempo de la china fue más rápido que el 2:06.56 con el que McIntosh conquistó el título olímpico en la misma prueba hace dos años.

El título en los 200 metros estilos fue su segundo oro en menos de 48 horas. Un día antes se había impuesto en los 200 metros mariposa, donde ganó con 2:05.08 y estableció un nuevo récord de los Juegos Asiáticos.

Yu todavía tendrá una nueva oportunidad de ampliar su cosecha en la competencia. La nadadora está inscrita en los 400 metros combinados, prueba programada para el miércoles 23 de septiembre y en la que podría completar un triplete individual.

Yu Zidi ya había hecho historia con 12 años

La irrupción de Yu en la élite comenzó antes de su actuación en los Juegos Asiáticos. En el Mundial de Singapur 2025, cuando tenía únicamente 12 años, se convirtió en la medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo de natación al formar parte del relevo chino que consiguió el bronce en los 4×200 metros libre.

En aquella competencia también terminó cuarta en sus tres pruebas individuales, quedándose muy cerca del podio frente a varias de las principales figuras internacionales.

Su progresión continuó durante 2026. Antes de los Juegos Asiáticos, derrotó a la estadounidense Regan Smith, medallista olímpica de plata en Paris 2024, durante una competencia de 200 metros mariposa en China.

Summer McIntosh, la referencia que persigue Yu Zidi

La comparación con Summer McIntosh resulta inevitable debido a que ambas compiten en las mismas pruebas. La canadiense es la actual campeona olímpica de 200 metros mariposa, 200 metros combinados y 400 metros combinados, precisamente las tres pruebas individuales que Yu disputa en estos Juegos Asiáticos.

La canadiense también posee los récords mundiales en esas tres distancias y fue campeona mundial a los 15 años y estableció sus primeros récords mundiales absolutos a los 16.

Yu, sin embargo, está avanzando todavía más rápido. Con 13 años ya se encuentra a cuatro décimas de una plusmarca mundial absoluta. Los próximos Campeonatos del Mundo y, posteriormente, los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 podrían ofrecer nuevos capítulos entre ambas nadadoras.

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