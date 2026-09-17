Selección Mexicana de Sóftbol Femenil clasifica a la Copa del Mundo 2027 y sueña con Los Angeles 2028

La Copa del Mundo se llevará a cabo del 5 al 11 de abril, donde buscará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

La Tricolor consiguió el último boleto para la Copa del Mundo 2027 | @conadeoficial

La Selección Mexicana de Sóftbol Femenil consiguió su clasificación a la fase final de la Copa del Mundo WBSC 2027 luego de vencer 8-6 a China en la ronda decisiva del Grupo Oklahoma City 2026. Con este resultado, la novena nacional obtuvo uno de los dos boletos disponibles y disputará la siguiente etapa del torneo en Australia.

México llegó al encuentro ante China con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia. Después de un partido con intercambio de carreras, el equipo dirigido desde la banca nacional logró sostener la ventaja en los últimos episodios y terminó con el triunfo que le permitió cerrar la fase como segundo lugar del sector, únicamente detrás de Estados Unidos.

La ofensiva mexicana tuvo como una de sus principales figuras a Kayden Henry Martínez, quien conectó de 4-4 con cuatro carreras anotadas e igual número de impulsadas, además de aportar dos dobles durante el encuentro. También destacaron las actuaciones de Mya Pérez y Alexia López para mantener la producción ofensiva del conjunto tricolor.

El partido tuvo momentos de presión para México. La novena nacional tomó ventaja en el marcador durante las primeras entradas, pero China logró reaccionar y empató el duelo 6-6 en el cuarto episodio. La respuesta mexicana llegó con una carrera en la quinta entrada y otra en la sexta, mientras el pitcheo consiguió contener el ataque asiático en el cierre del encuentro.

Antes de enfrentar a China, el equipo mexicano tuvo que superar la ronda de playoffs del Grupo Oklahoma City. En esa instancia derrotó 7-0 a Países Bajos para acceder al duelo definitivo por el boleto a las Finales de la Copa Mundial, donde finalmente aseguró su presencia en Australia.

✨🇲🇽México clasificó a la etapa final de la Copa del Mundo Femenino de Softbol a disputarse el próximo año en Australia, luego de vencer 8-6 a China en la fase de grupos Oklahoma City 2026 y además se instaló en la zona por el título. pic.twitter.com/XeS1X9eD1A — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 17, 2026

La participación en Oklahoma City representó el regreso de México a la máxima competencia mundial de sóftbol femenil después de no disputar la edición anterior. El combinado nacional obtuvo su clasificación al torneo tras finalizar en la cuarta posición del Campeonato Panamericano 2025, celebrado en Monterrey.

Con el pase confirmado, México estará en las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol WBSC 2027, que se celebrarán en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril. En esa fase buscará avanzar dentro del torneo que también repartirá una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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La selección mexicana se une así a Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Puerto Rico y China Taipéi como parte de los equipos clasificados a la fase final del certamen. El siguiente objetivo del conjunto nacional será competir por el título mundial y mantener sus aspiraciones de regresar a una justa olímpica después de su participación en Tokyo 2020, donde terminó en el cuarto lugar.

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