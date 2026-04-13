Roberto García Orozco, categórico con Katia Itzel tras la polémica del Pumas vs Mazatlán: ¿Faltó sentido común?

La árbitra mexicana Katia Itzel se convirtió en una de las protagonistas de la jornada 14 del Clausura 2026 tras su trabajo en el Pumas y Mazatlán

La árbitra mexicana Katia Itzel se convirtió en una de las protagonistas de la jornada 14 del Clausura 2026 tras la polémica en el partido entre Pumas y Mazatlán, cuando el conjunto de los Cañoneros vio interrumpida una jugada de posible peligro por el silbatazo final de la primera parte, una acción que desató debate entre analistas y aficionados. Frente a esta situación, Roberto García Orozco, experto arbitral de Claro Sports, señaló que si bien la central actuó conforme al reglamento, le habría faltado “sentido común” ante la naturaleza del fútbol.

Todo comenzó con una jugada en el último segundo de la primera parte del partido disputado este domingo 13 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, cuando Luiz Teodora, de Mazatlán, se perfilaba para robar el balón y encarar la portería defendida por Keylor Navas, con el conjunto cañonero abajo 2-1 y con la posibilidad latente del empate en un partido que acabó 3-1. Sin embargo, la silbante decidió señalar el final del primer tiempo, lo que generó de inmediato los reclamos de los futbolistas visitantes; el técnico Sergio Bueno encabezó las protestas, situación que derivó en su expulsión antes de que ambos equipos se dirigieran a los vestidores.

“Es muy polémica. Reglamentariamente está bien porque se cumplió el tiempo. El tiempo agregado es el mínimo. Yo agrego 3 minutos, pero si considero que algo sucedió… como pasa en esta jugada. Al final no hay una regla escrita que te diga que no puedes terminar ahí el partido, pero por sentido común y por entendimiento del fútbol no puedes”, declaró Roberto García Orozco en Peloteando de Claro Sports. “Creo que se precipita. Yo creo que sí lo ve pero no piensa que Pablo Bennevendo vaya a controlar mal. Al final es un ataque de promesa. Es un error técnico de Katia. El sentido común es parte fundamental de este tipo de decisiones”.

La árbitra mexicana Katia Itzel se ha colocado en el centro del debate en los últimos días tras la designación de la FIFA, que la incluyó en la lista definitiva de silbantes para el Mundial 2026, un paso relevante para el arbitraje femenil tanto en México como a nivel internacional. Ante este escenario, Roberto García Orozco consideró que la central debe enfocarse en realizar “buenos trabajos” durante lo que resta del Clausura 2026, con el objetivo de dejar atrás las críticas recientes.

“Katia es una árbitra que tiene mucha calidad, que tiene bastantes condiciones pero se tiene que enfocar en su trabajo y dejar sus redes sociales porque se pelea con todo mundo. Al final son situaciones que debe cambiar y necesita hacer buenos trabajos en lo que resta del torneo para llegar bien al Mundial”, indicó.

Roberto García Orozco señala error de Adonai Escobedo González

Otro de los momentos más polémicos del fin de semana se presentó en el partido entre Toluca y Atlético San Luis de este domingo 12 de abril, cuando un controvertido penal convertido por Joao Pedro privó a los Diablos Rojos de la victoria y, en consecuencia, del subliderato de la clasificación. El árbitro Adonai Escobedo señaló una infracción discutida a favor del conjunto potosino tras una barrida de Mauricio Isais sobre David Rodríguez, decisión que no se rectificó frente a las pantallas del VAR.

“Hay errores técnicos que preocupan. Ya pasó la jugada y él señala saque de meta. Yo creo que el asistente es el que le indica que existe un posible penal. Es un contacto mínimo por inercia a la jugada. Esto no puedes considerarlo como falta. Influye en el resultado porque es un penal. El balón ya va cinco o seis metros por delante y es cuando se produce un pequeño contacto. Es un error de técnica del árbitro”, sentenció.

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