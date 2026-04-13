Cerro Porteño vs Junior, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Tras un sólido inicio en Copa Libertadores, Junior visita a Cerro Porteño en Paraguay con la ilusión de sumar puntos ante un rival golpeado.

Horario y dónde ver partido de Cerro Porteño vs Junior.

Junior de Barranquilla tendrá su segundo partido por fase de grupos en la Copa Libertadores. Este martes 14 de abril el conjunto de Alfredo Arias visitará a Cerro Porteño por el certamen continental y en Claro Sports te damos todos los detalles de este duelo que no se querrán perder los hinchas del ‘Tiburón’ y todos los colombianos.

Horario y dónde ver el Cerro Porteño vs Junior por la jornada 2 de la Copa Libertadores

El duelo entre el equipo colombiano y el cuadro paraguayo por la Copa Libertadores se jugará en el Estadio la Nueva Olla de Asunción y se podrá ver a través de de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Cerro Porteño vs Junior

Así formaría Cerro Porteño: Alexis Serna; Jorge Morel, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Robert Piris, Christian Paredes; Rodrigo Melgarejo, Alan Sonora, Jonathan Torres y Pablo Vegetti.

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Cerro Porteño vs Junior según la IA?

La mayoría de modelos de predicción e IA ponen como favorito a Cerro Porteño para el partido ante Junior de Barranquilla, principalmente por jugar en Asunción y por su mejor rendimiento reciente en casa.

Algunas predicciones dan entre 52 % y 53 % de probabilidad de triunfo para Cerro Porteño, frente a cerca de 37 % para Junior.

Otros modelos apuntan a un resultado cerrado, incluso con empate como marcador más probable, pero igualmente ven a Cerro Porteño como el equipo con más opciones de no perder. Una de las predicciones más repetidas es doble oportunidad Cerro Porteño o empate (1X).

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