Tigres evita repetir errores y adelanta su viaje a Seattle para la vuelta de Concachampions

Tras una semana perfecta en Liga MX y Concachampions, Tigres ajusta su logística y viaja con anticipación para definir su pase en Seattle

Tigres evita drama y viaja con anticipación a vuelta de Concachampions | Imago 7

Tigres cambió su planificación y viajó con dos días de anticipación a Seattle. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico felino optó por modificar su itinerario de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, con el objetivo de evitar complicaciones logísticas y priorizar la recuperación física del plantel antes del duelo en el Lumen Field.

La decisión responde directamente a lo ocurrido en la ronda anterior frente a FC Cincinnati, cuando el cuadro universitario tuvo que trasladarse el mismo día del partido por ajustes en su agenda. Ese escenario impactó en el rendimiento del equipo en territorio estadounidense, donde cayó por 3-0, obligando a una remontada en casa que finalmente concretaron con un 5-1 en el Estadio Universitario.

Con ese antecedente reciente, el cuerpo técnico tomó previsiones más estrictas para esta serie ante Seattle Sounders. El viaje anticipado busca garantizar adaptación al entorno, descanso adecuado y sesiones de entrenamiento completas en sede rival antes de disputar un partido que definirá el pase a semifinales del torneo continental.

El contexto deportivo respalda la decisión. Tigres llega tras una semana de resultados positivos en doble competencia, luego de imponerse 2-0 a Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final en el Volcán y vencer 4-1 a Chivas en el Clausura 2026, ambos encuentros disputados en San Nicolás de los Garza.

Esa combinación de resultados también tuvo impacto en la clasificación local. El equipo regiomontano pasó de estar fuera de zona de clasificación directa a instalarse en la sexta posición de la tabla general, colocándose momentáneamente en puestos de Liguilla con margen de mejora a falta de jornadas por disputar.

El calendario inmediato, sin embargo, mantiene la exigencia alta. Tras el compromiso en Seattle, Tigres continuará su actividad en Liga MX el sábado 18 de abril cuando visite a Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la jornada 15 del Clausura 2026, en un tramo decisivo para asegurar su lugar en la fase final.

Tres días después, el equipo felino volverá a salir de casa para enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la jornada 16. La acumulación de partidos en un corto periodo obliga a una gestión precisa de cargas físicas y rotación del plantel.

Con la ventaja de 2-0 en la serie y una logística ajustada tras la experiencia en Cincinnati, Tigres afronta la vuelta en Seattle con un escenario controlado. El margen en el marcador y la planificación previa colocan al equipo en una posición favorable para cerrar la eliminatoria y avanzar a semifinales de la Concachampions 2026.

Te puede interesar