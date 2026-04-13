América y el Estadio Azteca: El drástico giro en la taquilla tras el Clásico Joven

Las Águilas volverán a ser locales en el Coloso de Santa Úrsula ante un rival con mucho menos arrastre que La Máquina

América baja los precios del Estadio Azteca. | Imago7

El regreso del Club América al Estadio Azteca ha sido un proceso de ensayo y error en el aspecto comercial. Tras una reapertura marcada por precios elevados y una asistencia que no cumplió con las expectativas en el Clásico Joven, la directiva ha ejecutado un cambio de estrategia radical para el duelo internacional ante Nashville SC. Este ajuste no solo implica una baja masiva en el costo de las entradas, sino también un rediseño de la logística del estadio para asegurar un ambiente de presión sobre el rival.

El Clásico Joven y la crisis de asistencia

La jornada 14 del Clausura 2026 fue el escenario elegido para el retorno oficial de Las Águilas a su casa. Sin embargo, el ambiente festivo se vio opacado por una lista de precios que genero indignación entre los seguidores. El boleto mas económico se situó en 683 pesos, mientras que las zonas de hospitalidad premium alcanzaron los 9,113 pesos.

A este costo se sumó el polémico precio del estacionamiento, fijado en 1,139 pesos, una cifra que superaba el costo de la entrada en varias secciones. Como consecuencia, el Estadio Azteca registro una asistencia oficial de 46,884 aficionados. Para un inmueble con capacidad para 81,070 personas, esto significo una ocupación de apenas el 57.8 por ciento, una cifra inusualmente baja para un duelo de esta magnitud.

Nashville: La reconciliación a través del bolsillo

Ante el descontento de la afición y la necesidad de remontar en la Concacaf Champions Cup, el club anuncio para el duelo ante Nashville SC una reducción de precios de hasta el 87 por ciento en comparación con el partido ante Cruz Azul. El objetivo es claro: llenar el estadio y hacer valer la localía.

El rango de precios para este martes se ajusto de la siguiente manera:

Zona | Precio vs Nashville | (MXN) |

300 Preferente | 200 |

300 Cabecera | 250 |

100 Norte y Sur | 300 |

300 Lateral | 350 |

200 Platea | 400 |

100 Plus Norte | 400 |

100 Plus Sur | 500 |

Palcos Club | 1,200 |

Zonas VIP y Suites | 2,278 a 3,417 |

Además de la reducción nominal, se activó una promoción de 4×3 en zonas estratégicas como 300 Preferente, 300 Cabecera y los niveles 100 Norte, Sur y Plus.

Logística y zonas: El efecto embudo

Una de las revelaciones mas importantes en la logística para el partido contra Nashville es la decisión de no abrir las zonas mas altas del estadio. Mientras que en el Clásico Joven se habilitaron los niveles 400, 500 y 600, para este encuentro internacional dichas secciones permanecerán cerradas.

Esta medida busca concentrar a la totalidad de los asistentes en las gradas mas cercanas a la cancha. Al reducir el espacio disponible y agrupar a la afición en la parte baja, se busca potenciar el ruido ambiental y la presión psicológica sobre el equipo estadounidense, creando un efecto de embudo que suele ser determinante en el Coloso de Santa Úrsula.

Por otro lado, la sección 100 Lateral se mantiene inhabilitada en ambos partidos. Esta área sigue siendo el punto critico de las obras de remodelación para el Mundial 2026, con andamios y materiales que impiden el acceso del publico.

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