SEP: ¿Hay suspensión de clases en abril y cuándo es el próximo megapuente?

Pese a que las clases se reanudaron tras las vacaciones de la Semana Santa, el calendario de la SEP tiene un megapuente en las próximas semanas

¿Hay megapuente en mayo? | Reuters



El país retomó la normalidad con el regreso a clases este lunes 13 de abril, lo que marcó el fin de un periodo vacacional de ocho días por la Semana Santa 2026. Millones de estudiantes volvieron a las aulas y reactivaron la dinámica cotidiana en escuelas y ciudades. Aun así, padres de familia, alumnos e incluso quienes disfrutan de las principales urbes con menor tránsito vehicular durante estos periodos ya esperan el próximo megapuente, una fecha que no tardará en aparecer en el calendario escolar.

Como suele ocurrir, existen dudas sobre los siguientes días festivos y descansos prolongados contemplados por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, estas inquietudes se resuelven al consultar el calendario oficial que emiten las autoridades educativas, el cual detalla con claridad la distribución de los próximos periodos de descanso. Esta información resulta clave para planificar actividades escolares y familiares a lo largo del ciclo.

¿Habrá días sin clases en abril, luego de las vacaciones de Semana Santa? Esto dice la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos no contarán con días de descanso durante el resto de abril, más allá del periodo vacacional ya concluido por la Semana Santa. Esta situación responde a la ausencia de días festivos en el calendario y a que no se programaron sesiones del Consejo Técnico Escolar en lo que queda del mes.

Aunque la espera puede parecer extensa, el panorama cambirá una vez que termina abril, ya que se aproximan algunos descansos obligatorios. Estas fechas permitirán a estudiantes y familias organizar con mayor anticipación sus actividades, al considerar los próximos periodos de pausa dentro del ciclo escolar.

¿Cuándo es el próximo megapuente en 2026?

Con la llegada de mayo, los alumnos podrán disfrutar de una jornada de descanso, ya que el viernes 1 se conmemora el Día del Trabajo. Esta fecha marca el inicio de una serie de pausas dentro del calendario escolar, lo que ofrece un respiro tras varias semanas consecutivas de actividades académicas.

Días oficiales de descanso: ¿Cuántos asuetos quedán en el 2026?

El martes 5 del mismo mes tampoco habrá clases, al igual que el viernes 15 y el viernes 29, días en los que se suspenden las actividades en las escuelas de educación básica. Estas fechas representan oportunidades adicionales para la organización familiar y el descanso de los estudiantes dentro del ciclo escolar.

Viernes 1 de mayo | Día del Trabajo

Martes 5 de mayo | Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo | Día del Maestro

Viernes 29 de mayo 2026 | Consejo Técnico Escolar

Viernes 26 de junio 2026 | Consejo Técnico Escolar

Miércoles 15 de julio | Fin del Ciclo Escolar 2025-26

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