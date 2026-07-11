Resultado MiLoto hoy, 10 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 10 de julio.

Los últimos resultados de MiLoto

De nuevo, el sorteo de MiLoto ha dado de qué hablar. El famoso juego de azar ha tenido actividad el pasado viernes 10 de julio, y decenas de personas estuvieron “a nada” de atinarle al premio absoluto. A través de Claro Sports, consulte los resultados de la última jornada.

Resultado de MiLoto de este viernes, 10 de julio de 2026

Números ganadores: 16 – 18 – 32 – 34 – 36

16 – 18 – 32 – 34 – 36 Nuevo acumulado: $750 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

El famoso juego de azar se ha caracterizado por su dinámica, factor clave para que el premio principal se entregue con regularidad. Es muy sencillo: debe seleccionar cinco números entre 1 y 39. Los premios se van repartiendo conforme el número de aciertos, otorgando beneficios a partir de dos números correctos. El que adivine todo en su boleto ganará el premio acumulado, que se incrementa a medida de que no exista un ganador.

¿Cómo reclamar un premio del MiLoto?

El paso principal es mantener el boleto original en perfecto estado. El reglamento se puede consultar fácilmente en la página web oficial, estipulándose el monto máximo en efectivo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si el premio supera esa cantidad, el afortunado debe acudir a una oficina principal o centro especializado para garantizar la seguridad y transparencia.

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