Argentina vs Suiza: horario y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

La Albiceleste llega a este duelo de la mano goleadora de Lionel Messi dejando en el camino a Egipto, mientras que la Nati se impuso en penaltis a Colombia

Argentina vs Suiza, ¿dónde ver el partido del Mundial 2026? | Claro Sports

Argentina y Suiza se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio, en el Estadio Kansas City, con el silbatazo inicial programado para las 19:00 horas del centro de México. El partido se podrá ver en vivo por ViX y también se podrá seguir en el minuto a minuto de Claro Sports. Entre los jugadores a seguir aparecen Lionel Messi, Enzo Fernández y Cristian Romero por la Albiceleste, mientras que Suiza llega con nombres como Granit Xhaka, Gregor Kobel, Manuel Akanji y Breel Embolo. Este será el partido número 100 de la Copa del Mundo 2026, correspondiente a los cuartos de final.

Argentina llega a esta ronda después de la victoria ante Egipto en octavos de final. El equipo sudamericano remontó un 0-2 en contra y ganó 3-2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, en un cierre marcado por la polémica arbitral. La Federación Egipcia cuestionó el trabajo del silbante y el uso del VAR, luego de un gol anulado a Mostafa Ziko y de una acción reclamada como penal sobre Mohamed Salah antes del tanto definitivo de Enzo.

Suiza, por su parte, llega a los cuartos de final después de dejar en el camino a Colombia en una definición por penaltis. El partido terminó 0-0 tras 120 minutos y el conjunto europeo se impuso 4-3 desde los once pasos, con Gregor Kobel como una de las figuras de la tanda. Con ese resultado, Suiza alcanzó los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 1954.

¿Cuándo juegan Argentina vs Suiza, y a qué hora inicia el partido de cuartos del Mundial 2026?

El partido Argentina vs Suiza se jugará este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, sede de uno de los cruces de cuartos de final del Mundial 2026. El inicio está programado para las 19:00 horas del centro de México.

México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (ET) : 21:00 horas

: 21:00 horas Estados Unidos (PT) : 18:00 horas

: 18:00 horas Centroamérica: 19:00 horas

19:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 22:00 horas

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

En México, el Argentina vs Suiza se podrá ver en vivo a través de ViX, plataforma que cuenta con la transmisión del partido para el público mexicano. Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto con la cobertura del encuentro, las acciones principales, goles, incidencias y el seguimiento del resultado rumbo a las semifinales.

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Alineaciones probables de Argentina vs Suiza: así salen a los cuartos del Mundial 2026

A falta de confirmación oficial, Argentina podría salir con Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; con Lionel Messi y Lautaro Martínez en ataque.

Suiza podría iniciar con Gregor Kobel en el arco; Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez en la línea defensiva; Dan Ndoye, Remo Freuler, Granit Xhaka, Denis Zakaria y Ruben Vargas en el mediocampo; con Fabian Rieder y Breel Embolo como opciones ofensivas.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Argentina vs Suiza y cuánto paga por clasificar a semifinales?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, Argentina aparece como favorita para este partido con línea de -154, mientras que el empate paga +255 y el triunfo de Suiza se ubica en +480. Estos números reflejan ventaja para la Albiceleste en el mercado del resultado del partido, aunque la presencia del empate indica que el pase a semifinales podría definirse en tiempo extra o penaltis si no hay ganador en los 90 minutos.

El pronóstico coloca a Argentina con mayor probabilidad por el peso de Messi, su capacidad de reacción en la fase final y la experiencia de varios de sus titulares en partidos de eliminación directa. Suiza, sin embargo, llega con impulso tras eliminar a Colombia en penaltis y con una estructura que puede llevar el partido a un escenario cerrado. Por momios, el favorito es Argentina, pero el desarrollo del juego dependerá de su respuesta ante una selección suiza que ya demostró resistencia en octavos.

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