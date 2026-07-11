Copa del Mundo de tiro con arco, en vivo: finales de arco compuesto por equipos desde Madrid

Publicado por Adriana Díaz

Sigue los mejores momentos de las finales, donde México va por dos medallas tras llegar a la final por equipos mixto y por equipos varonil

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 continúa este sábado 11 de julio con las finales de compuesto por equipos. La jornada reúne duelos por medalla en las ramas femenil, varonil y mixta, dentro de la última parada del circuito antes de la final de temporada. Entre los enfrentamientos destacados aparecen Colombia ante India en equipo femenil compuesto, México frente a Dinamarca en equipo varonil compuesto y México vs Gran Bretaña por equipos mixto. No te pierdas la transmisión en vivo y la cobertura completa por Claro Sports.

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