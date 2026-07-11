El Mundial pone frente a frente a dos depredadores: Haaland contra Kane por un boleto a semifinales

Los delanteros llegan a cuartos de final con trece goles combinados y una semifinal del Mundial 2026 como el premio en disputa

Trece goles frente a frente: Haaland y Kane amenazan los cuartos | Claro Sports

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, pero el partido también concentra la atención sobre Erling Haaland y Harry Kane. Los dos delanteros llegan entre los máximos anotadores del torneo: el noruego registra siete goles y el capitán inglés suma seis, para un total de 13 tantos antes del cruce de cuartos de final.

Haaland ha encabezado el recorrido que llevó a Noruega a los primeros cuartos de final mundialistas de su historia. Después de marcar el gol que definió la eliminatoria ante Costa de Marfil, el atacante del Manchester City firmó un doblete contra Brasil para completar la remontada por 2-1 y colocar a su selección entre las ocho sobrevivientes.

Erling Haaland, la figura de Noruega | Reuters

Kane también ha aparecido cuando Inglaterra quedó bajo presión. El delantero del Bayern Munich marcó dos veces en la remontada contra República Democrática del Congo en dieciseisavos y convirtió un penal frente a México en octavos de final, encuentro que terminó 3-2 en el Estadio Azteca. Con sus seis anotaciones y una asistencia, mantiene a Inglaterra en la carrera por regresar a una semifinal mundialista.

Aunque ambos ocupan la posición de centro delantero, Kane rechazó que sus características puedan medirse de la misma manera: “Creo que somos jugadores completamente diferentes”, declaró el inglés antes del partido. Sobre Haaland añadió: “Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo”.

El capitán inglés se define como un atacante con mayor participación en la construcción: “Me gusta tocar un poco más el balón, involucrarme un poco más en el juego”, explicó Kane, quien suele retroceder para asociarse con los mediocampistas y habilitar a los extremos. Haaland, en cambio, concentra su producción cerca del área, ataca espacios y necesita menos contactos para finalizar las jugadas.

Las cifras de clubes muestran dos rutas distintas hacia la portería. Kane terminó la temporada 2025-2026 con 61 goles en 51 apariciones para el Bayern Munich, mientras Haaland registró 38 tantos en todas las competiciones con Manchester City. El inglés trasladó ese momento al Mundial y alcanzó 14 anotaciones en Copas del Mundo, la misma cantidad que Gerd Müller.

Kane, delantero de la selección inglesa y figura del Bayern | Reuters

La comparación en la Premier League coloca a Kane por delante en volumen histórico, con 213 goles frente a los 112 de Haaland. Sin embargo, el noruego presenta la mejor frecuencia anotadora registrada por la competencia, con 0.91 tantos por cada 90 minutos, mientras el exjugador del Tottenham mantiene una media de 0.71. Kane disputó nueve campañas como titular habitual en Inglaterra y Haaland lleva cuatro, por lo que la diferencia de partidos es un factor dentro de la comparación.

El Noruega vs Inglaterra no dependerá únicamente de lo que hagan sus dos números nueve. Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa y Alexander Sørloth participan en la generación de oportunidades para Haaland, mientras Jude Bellingham, Declan Rice y los atacantes por las bandas sostienen el circuito que alimenta a Kane. Para Inglaterra, cortar los pases hacia el área será tan importante como marcar directamente al delantero noruego.

El encuentro también puede modificar la pelea por la Bota de Oro. Haaland está a un gol de Kylian Mbappé y Lionel Messi, mientras Kane se encuentra dos tantos por debajo de los líderes antes de jugar los cuartos. El delantero que avance tendrá, como mínimo, otra oportunidad para aumentar su cuenta en semifinales y conservar opciones de terminar como máximo anotador.

Noruega busca prolongar el mejor recorrido mundialista de su historia e Inglaterra intenta sostener su candidatura al segundo título después de 1966. En medio de ese objetivo colectivo, Haaland y Kane representan dos formas de ocupar el área: uno desde la potencia y la ruptura; el otro desde la asociación y la definición. El marcador en Miami determinará cuál de los dos podrá trasladar esa batalla goleadora a las semifinales.

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