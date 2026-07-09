Noruega vs Inglaterra en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Miami se despide de la Copa del Mundo con un partido de cuartos de final. Haaland y Odegaard se miden a Kane, Bellingham y compañía por el boleto a semifinales

¿Cuándo juegan Noruega vs Inglaterra y dónde mirar? | Claro Sports

Miami se despide como sede mundialista este sábado 11 de julio. Muchos esperaban que fuera el duelo entre Brasil y México, con el colorido de las aficiones de la verdeamarela y el tricolor llegando al sur de la Florida, pero no pudo ser porque se quedaron en octavos, pero tendremos un partidazo entre Noruega e Inglaterra, en punto de las 15:00 horas de la CDMX.

Se juega el boleto a las semifinales en el Estadio Miami, el de los Dolphins de la NFL y los Hurricanes de la NCAA, con grandes figuras mundiales en el campo, incluyendo a dos que disputan el título de goleo, Erling Haaland y Harry Kane.

Inglaterra, por tercer Mundial consecutivo, está en cuartos de final. No conocen la derrota en 2026, al superar a Croacia y Panamá en primera ronda, además de empatar sin goles ante Ghana. En las rondas de eliminación, tuvieron que remontar ante el Congo y sufrieron casi un tiempo con un hombre menos ante México en el Azteca. Noruega, por su parte, volvió al Mundial por primera vez desde 1998 y calificó en segundo lugar, metiendo suplentes ante Francia tras haber derrotado a Senegal e Irak. Vencieron a Costa de Marfil en dieciseisavos y a Brasil en octavos para tener la mejor justa mundialista de su historia.

¿Cuándo juegan Noruega vs Inglaterra, y a qué hora inicia el partido de cuartos del Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de Noruega e Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio. Será el primer partido del último día mundialista con dos partidos, con el silbatazo inicial a las 17:00, tiempo de Miami. Este es el horario en otros países:

México: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (ET) : 17:00 horas

: 17:00 horas Estados Unidos (PT) : 14:00 horas

: 14:00 horas Centroamérica: 15:00 horas

15:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Argentina: 18:00 horas

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Estos son los canales para seguir el partido, dependiendo del país en el que te encuentres. Importante recalcar que este juego sí se podrá ver por TV abierta en México.

México: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Estados Unidos : Telemundo y FOX.

: Telemundo y FOX. Centroamérica: Tigo Sports y FOX.

Tigo Sports y FOX. Colombia: D Sports

D Sports Argentina: D Sports y Paramount+.

Alineaciones probables de Noruega vs Inglaterra: así salen a los cuartos del Mundial 2026

Noruega llega con los 26 jugadores disponibles, aunque con un susto por una enfermedad que atacó al equipo en los días previos y problemas logísticos al tener que cambiar de hotel; lo que sí es que no hay suspendidos o lesionados de gravedad y apuntan a repetir su once.

NORUEGA: rjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Martin Odegarrd; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa, Julian Ryerson.

Inglaterra llega con par de bajas para este partido de cuartos de final. Jarell Quansah fue expulsado ante México, quien fue una nueva prueba por la lateral derecha, ya que Reece James ha estado lesionado y es duda para este compromiso. Se sumó la fractura de Jordan Henderson en los festejos que le deja fuera el resto del Mundial.

INGLATERRA: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Noruega vs Inglaterra y cuánto paga por clasificar a semifinales?

Inglaterra abre como favorito para avanzar a semifinales de esta Copa del Mundo en este partido a disputarse en Miami. El triunfo de los Tres Leones paga -118 en los momios de Caliente.mx, consultados la mañana del jueves. El empate paga +275, por +330 a que Noruega gana.

Solo para avanzar a semifinales, Inglaterra paga -223, por +162 a Noruega.

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