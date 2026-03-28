El renovado CAR del Tri: así son las instalaciones de primer nivel donde México se prepara para el Mundial 2026

El Centro de Alto Rendimiento fue remodelado con una inversión de 390 millones de pesos y será base clave del Tri rumbo al Mundial 2026

El Centro de Alto Rendimiento de la selección mexicana se renovó de cara a la Copa del Mundo 2026 y se perfila como el espacio donde el equipo nacional concentrará durante el torneo. La modernización del complejo coincide con los preparativos rumbo al Mundial y forma parte de un proyecto integral de infraestructura.

Las obras comenzaron en marzo de 2024 y contemplaron la actualización de distintas áreas del complejo. El objetivo fue adecuar las instalaciones a los estándares internacionales y a los requerimientos establecidos por FIFA para funcionar como base camp durante la competencia.

Así son las habitaciones del CAR | Claro Sports

Uno de los principales cambios es el nuevo hotel destinado a la selección mayor. El edificio cuenta con 45 habitaciones dobles, aunque cada jugador ocupa su propio espacio durante las concentraciones. Además, dispone de cuatro suites reservadas exclusivamente para el cuerpo técnico, sin habitaciones personalizadas.

El complejo también incluye un segundo hotel enfocado en selecciones menores. Este espacio cuenta con 29 habitaciones y dos suites, lo que permite albergar a distintas categorías de forma simultánea dentro del mismo centro.

El comedor fue ampliado de manera significativa, pasando de una capacidad de 70 a 210 personas. Esta área opera bajo procesos de certificación para garantizar que los alimentos cumplan con estándares que eviten cualquier inconveniente en controles antidopaje. En este espacio trabajan 16 cocineros encargados de la preparación de los alimentos.

El Centro de Alto Rendimiento tiene un gimnasio muy equipado | Claro Sports

El edificio central concentra varias de las áreas operativas del CAR. Ahí se ubican el gimnasio, que fue renovado con equipo de alto nivel, así como las oficinas del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. También se encuentran espacios administrativos y de trabajo para la estructura deportiva.

Dentro de las nuevas instalaciones destaca el área de recuperación, que incluye una alberca y dos jacuzzis construidos bajo especificaciones solicitadas por FIFA. El sistema permite regular la temperatura del agua, que puede descender hasta los 4 grados centígrados o alcanzar los 40 grados, según las necesidades de los jugadores.

Zona de rehabilitación en el CAR | Claro Sports

Además, el complejo cuenta con un área de nutrición donde se lleva un control detallado de la alimentación de cada futbolista convocado. Este seguimiento forma parte del enfoque integral en el rendimiento y preparación del equipo.

Con las modificaciones realizadas, el Centro de Alto Rendimiento tiene la capacidad de albergar hasta cuatro selecciones al mismo tiempo. La inversión total del proyecto fue de 390 millones de pesos, consolidando al complejo como una de las principales sedes de preparación del fútbol mexicano rumbo al Mundial 2026.

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