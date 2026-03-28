Rating Colombia del 27 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, imbatible

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el viernes 27 de marzo.

A Otro Nivel pisa fuerte en el rating | Caracol TV

En marcha el último fin de semana del tercer mes del 2026. Los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus preferencias en cuanto a la programación de los canales nacionales se refiere. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el viernes 27 de marzo.

Rating en Colombia del 27 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 10,04 % Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 8,51 % Las de Siempre – RCN TV – 5,58 % Noticias Caracol de las 12:30 p.m. – 5,47 % La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN TV – 5,17 % La Casa de los Famosos – RCN TV – 5,128 % Espacio Político: Partido Conservador – RCN TV – 5,127 % La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 5,07 % Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4,48 % Espacio Político: Partido Liberal – Caracol TV – 4,43 %

Parrilla futbolera de este sábado, 28 de marzo del 2026:

Los partidos a seguir hoy:

11:00 a.m. | Senegal vs Perú | Amistoso.

4:00 p.m. | Cúcuta vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay.

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba | Liga BetPlay.

8:00 p.m. | México vs Portugal | Amistoso.

8:10 p.m. | Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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