Jugadores de Colombia, motivados para enfrentar a Francia

El equipo de Néstor Lorenzo espera revertir la imagen que dejó el pasado jueves. Se estiman cambios ante los ‘Galos’.

Jugadores Colombia / Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFP

La Selección Colombia pasa la página de lo que fue la estrepitosa caída ante Croacia el pasado jueves en Orlando y ya mira lo que será el enfrentamiento contra Francia de este domingo en el Estadio Northwest Stadium de Landover, Maryland, nuevamente Estados Unidos arropa a la ‘Tricolor’.

Yerson Mosquera

Los jugadores atendieron a los medios de comunicación este sábado y hablaron de las sensaciones de enfrentar a uno de los favorita a ganar la cita orbital: “Es una Selección de talla mundial. Pero tanto como yo, como mis compañeros se están enfrentando en sus clubes con jugadores de talla mundial. Así que tenemos que brindarle lo mejor a nuestra Selección, con miras a los objetivos”.

“Soy un jugador que puede actuar en varias posiciones, al final hay muchos jugadores buenos, que lo vienen haciendo bien. La decisión de la convocatoria final la tomará el técnico, pensando en los beneficios del equipo”.

“Cada uno es consciente de las posibilidades, todos tenemos las mismas posibilidades por luchar por un cupo en el Mundial” y agregó: “Mbappé es un gran jugador, de los mejores del mundo, sé que podemos sacar un buen resultado mañana”.

“Pienso que cada partido tiene su aprendizaje. Es normal cuando un equipo te gana espacios, porque son buenos en este aspecto, también que te hagan correr. Es algo que tenemos que corregir”.

Santiago Arias

“Yo creo que tanto ellos como nosotros tuvimos momentos buenos y malos, pero hace parte de los partidos. Ahora, enfrentamos a un equipo que lo ha hecho bien, que tiene excelentes jugadores y las cosas cambian con los detalles. Cometes pequeños errores y ellos están para aprovechar, para marcar y nosotros también tuvimos para empatar o hacer un gol más, pero todo es un aprendizaje, todo es enseñanza y ahora pensamos en la cita mundialista que es por lo que vamos luchar”.

“Sea cual sea el rival que esté en frente vamos con la misma intención que es ganar, mejorar, seguir creciendo cometer los menores errores posibles porque, a pesar de que sea amistoso, sabemos que te puedes enfrentar a equipos así en la Copa del Mundo y si fallas te lo cobran y quedas fuera, pero lo importante es el aprendizaje que nos dejará el partido para lo que viene”.

“Obviamente, Francia pues es un equipo que ha demostrado que tiene excelentes jugadores, que está en la élite, que ha conseguido tanto en los últimos años. Creemos en lo que tenemos, en el plan que hemos manejado en los últimos años y estamos enfocados en el objetivo que es la cita mundialista”.

Jhon Arias

“Francia tiene grandes jugadores, tiene un proceso llamativo a los ojos de todo el mundo, son jugadores muy mediáticos, pero Colombia tiene grandes jugadores, jugadores importantes, de buen presente y con una gran carrera. Va ser un buen rival, un gran partido que nos va a servir para prepararnos de cara al Mundial. Va a ser bueno tener este tipo de compromisos antes del Mundial porque te ayudan a medirte, a mostrarte que hay que mejorar. Es acertado tener estas experiencias en este momento y para que estamos de cara a la copa”.

“Nada diferente a lo que veníamos haciendo, esta fecha es atípica por el tiempo de preparación, algo que difícilmente se ve en el contexto de Selecciones, pero no se diferencia mucho a lo que hemos hecho durante todo el proceso, con nuestra identidad y nuestra esencia, independiente del rival que se tenga al frente, no tratar de renunciar a su esencia y lo que nos trajo hasta estos momentos”.

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