¿Paulinho, titular contra México? Posible alineación de Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca

El delantero del Toluca podría aprovechar la ausencia de Cristiano Ronaldo para jugar contra la selección mexicana

Paulinho, ¿titular contra México? | Reuters.

La selección de Portugal se prepara para un partido especial ante México en la reinauguración del Estadio Azteca, con un once que presentará modificaciones importantes respecto a su última presentación. Las ausencias obligadas y las decisiones técnicas de Roberto Martínez abren la puerta a nuevas oportunidades, especialmente en el ataque.

El conjunto luso llega tras varios meses sin actividad, luego de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el escenario es distinto, ya que figuras habituales como Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo y Joao Palhinha no estarán disponibles, lo que obliga a replantear la alineación desde la base.

En la portería, José Sá apunta a ser titular, mientras que en defensa destacan nombres como Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, António Silva y Nuno Mendes. El mediocampo mantendría su estructura con Vitinha y Bruno Fernandes como ejes, acompañados por Rúben Neves. En ataque es donde surge la principal incógnita. Portugal cuenta con varias opciones, pero todo indica que Gonçalo Ramos partiría como titular, acompañado por Joao Félix y Francisco Conceição en los extremos.

Ausencias y posible alineación de Portugal para jugar contra México

De esta manera, Roberto Martínez no contará con los mencionados Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo y Joao Palhinha, por lo que saltaría al campo con el siguiente once.

Portero: José Sá.

Defensas: Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, António Silva y Nuno Mendes.

Mediocampistas: Vitinha, Bruno Fernandes y Rúben Neves.

Delanteros: Gonçalo Ramos, Joao Félix y Francisco Conceiçao

¿Paulinho será titular con Portugal ante México?

El atacante portugués vive un contexto especial, ya que podría disputar un partido con su selección en el país donde ha ganado protagonismo desde su llegada a la Liga MX. No obstante, su titularidad no está asegurada, debido a la competencia directa con Gonçalo Ramos, quien parte con ventaja en la consideración del técnico.

Paulinho se mantiene como una de las alternativas en la delantera, pero todo apunta a que iniciará desde el banquillo en el duelo ante México. El delantero del Toluca no ha sido un habitual en las convocatorias recientes, y aunque su presente en el fútbol mexicano lo coloca como una opción interesante, la jerarquía de otros atacantes como Gonçalo Ramos pesa en la decisión final.

Aún así, el contexto del partido podría favorecer su participación. El encuentro en el Estadio Azteca representa una oportunidad para que Roberto Martínez pruebe variantes y dé minutos a jugadores que buscan consolidarse en el equipo rumbo al Mundial 2026. Paulinho no juega con la selección desde noviembre de 2020, por lo que un eventual ingreso sería significativo tanto en lo deportivo como en lo emocional, considerando el vínculo que ha generado con la afición mexicana.

¿A qué hora juega México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encuentro marcará la reapertura del inmueble, que se perfila como una de las sedes principales para la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma ViX en streaming. En Claro Sports se ofrecerá el minuto a minuto a través de clarosports.com, junto con la mejor cobertura previa y posterior en Jugando Claro, cuyo análisis comenzará a partir de las 17:00 horas.

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