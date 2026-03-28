Misión Colombia: salir ileso de la “maldición” del Northwest Stadium

El Northwest Stadium ha sido conocido por ser el escenario donde varias figuras de diferentes deportes han salido lesionadas de gravedad.

Alerta Colombia | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Un nuevo partido de la Selección Colombia está a la vuelta de la esquina. Este próximo domingo 29 de marzo a partir de las dos de la tarde, horario colombiano, el equipo de Néstor Lorenzo medirá fuerzas contra nada menos y nada más que la Selección de Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en Estados Unidos.

Un duelo que se le plantea al seleccionado colombiano como la oportunidad de cambiar la mala imagen mostrada en la derrota ante Croacia. Pues, además de verse superado contra un equipo más suplente que titular de los europeos, perdió el invicto de más de 15 años sin perder ante una selección del viejo continente.

Ahora bien, más allá de la cercanía de los dos juegos, que no tienen ni tres días completos de diferencia entre uno y otro. La Selección Colombia deberá poner mucha atención al escenario deportivo que enfrentará. El Northwest Stadium ha sido conocido por ser el recinto deportivo que ha dejado a varias figuras de distintos deportes con lesiones de gravedad.

La “maldición” del Northwest Stadium que Colombia busca evitar

Para el año 2019, Real Madrid de España y Arsenal de Inglaterra se dieron cita en el Northwest Stadium para un partido amistoso. El juego terminó con un empate dos goles y una victoria española por los lanzamientos desde el punto del penal. Sin embargo, uno de los jóvenes prospectos más interesantes de ese entonces del fútbol español salió con una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda.

Marco Asensio, quien había anotado uno de los goles del partido, tuvo que ser sustituido al minuto 65 debido a la grave lesión sufrida. Lo que más llama la atención y pone en el ojo del huracán al escenario deportivo, es que la lesión del europeo no se dio por una falta, choque o golpe. Fue en una acción donde no tuvo contacto alguno con ningún compañero o rival.

Devolviéndose un poco más en el tiempo, la grama del Northwest Stadium no es conocida por su gran mantenimiento y actualidad. De hecho, en 2015 Sports Illustrated ubicó este estadio en el top 5 de las peores superficies de juego de la NFL. De allí se desencadenaron las premisas como que la grama del recinto deportivo era de muy mala cantidad sobre todo en el mes de diciembre debido a la falta de inversión de los directivos de los Redskins. Justamente, el equipo que en las dos temporadas anteriores al 2019 había sufrido más lesiones en todo el torneo.

Robert Griffin III, quarterback franquicia de Washington, se rompió los ligamentos de la rodilla en una acción que deja una clara responsabilidad del estado del terreno de juego. Además de Alex Smith, quien también se lesionó en el Northwest Stadium con mucha gravedad. Ahora, Colombia deberá no solo tener muchos recaudos por el equipo competitivo al que se enfrenta. Sino también con el contexto del campo en el que juega.

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