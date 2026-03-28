Vingegaard impone su ley en la montaña, gana la etapa 6 y acaricia el triunfo en la Volta a Catalunya 2026

Vingegaard termina con un tiempo de 4:05:19 horas en la etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026 y se pone muy cerca del título a falta de la última jornada

Vingegaard domina en Catalunya y se acerca al título. | Captura Claro Sports

Jonas Vingegaard volvió a golpear en la montaña y se adueñó de la Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026, en una jornada marcada por la exigencia del Coll de Pradell y el desenlace en alto en Queralt. El danés del Visma firmó una actuación contundente tras 158 kilómetros de recorrido, donde esperó el momento exacto para lanzar el ataque que terminó por romper la carrera en los últimos dos kilómetros.

El guion de la etapa se escribió desde la fuga inicial, con nombres como Nairo Quintana, Richard Carapaz, Marc Soler y Giulio Ciccone, quienes intentaron anticipar a los favoritos. Durante buena parte del día lograron sostener una ventaja cercana a los dos minutos, pero el trabajo constante del Visma en el pelotón fue recortando diferencias antes de la subida decisiva. El paso por el Coll de Pradell, con rampas exigentes, comenzó a seleccionar el grupo y dejó claro que la definición estaría entre los hombres de la general.

Ya en el tramo final rumbo al Santuario de Queralt, el grupo de favoritos quedó reducido a siete corredores. Remco Evenepoel tomó la responsabilidad al frente, marcando el ritmo sin relevo, mientras Vingegaard se mantenía atento, sin compañeros cerca. Carapaz y otros nombres cedieron en los kilómetros previos, dejando un escenario directo entre los candidatos al título.

El momento clave llegó a falta de dos kilómetros. Vingegaard cambió el ritmo con un ataque seco que nadie pudo responder. Lenny Martinez y Florian Lipowitz intentaron reaccionar, pero el danés abrió hueco de inmediato. En los metros finales, ya sin presión, levantó la mirada y cruzó la meta en solitario, confirmando su dominio con tiempo de 4:05:19. Martinez llegó a 10 segundos y Lipowitz completó el podio de la etapa.

En la clasificación general, Vingegaard refuerza su liderato con un acumulado de 23:49:52, seguido por Lenny Martinez a 13 segundos y Florian Lipowitz a 1:30. Más atrás se ubican Valentin Paret-Peintre a 1:43 y Remco Evenepoel a 2:17, mientras Felix Gall cayó hasta la sexta posición. Todo se definirá este domingo en Barcelona, con una etapa 7 de perfil ondulado (95.1 km), donde el danés buscará cerrar una semana en la que ha marcado diferencia en la montaña.

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