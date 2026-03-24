Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026: así le ha ido al mexicano en esta competencia

Luego de su histórica participación en Milano Cortina 2026, el patinador azteca vuelve a escena

Donovan Carrillo participará en el Mundial de Patinaje. | AFP Pedro Pardo

Donovan Carrillo se prepara para volver al escenario más importante del patinaje artístico. El mexicano competirá del 24 al 29 de marzo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2026, que tendrá como sede el O2 Arena de Praga, en una edición que reunirá a los mejores exponentes del mundo.

El patinador originario de Zapopan, Jalisco buscará cerrar la temporada con una actuación sólida, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde finalizó en el lugar 22 con 219.06 puntos, superando su marca de Beijing 2022. Además, logró ejecutar por primera vez en el año el salto ‘toeloop cuádruple’, un elemento clave en su evolución técnica.

Praga representa una nueva oportunidad para Carrillo, quien llega con el objetivo de mejorar su última actuación mundialista y recuperar terreno en el ranking, en una competencia que marca el cierre de la temporada y que reúne a cerca de 200 patinadores de 50 países.

¿Cómo le ha ido a Donovan Carrillo en los Campeonatos Mundiales?

El Campeonato Mundial ha sido un escenario constante en la trayectoria del mexicano. Su debut se dio en Milán 2018, donde finalizó en la posición 22, convirtiéndose en el primer patinador mexicano en competir en este nivel.

En Saitama 2019 terminó en el lugar 33 tras competir con molestias físicas, mientras que en Estocolmo 2021 logró avanzar al programa libre y cerró en la posición 20. Para Montpellier 2022 no pudo participar debido a problemas con su equipamiento, ya que sus patines no llegaron a tiempo.

Su mejor resultado llegó en Montreal 2024, donde accedió a la final, obtuvo 152.48 puntos en el programa libre y terminó en el lugar 15. Sin embargo, en Boston 2025 finalizó en la posición 27 y quedó fuera del programa libre, lo que significó un retroceso en su rendimiento.

Para 2026, Carrillo busca dejar atrás ese resultado y competir nuevamente entre los mejores, con una temporada en la que también consiguió una medalla de bronce en el Preolímpico y un lugar 15 en el Cuatro Continentes.

Milán 2018 | Lugar 22

Saitama 2019 | Lugar 33

Estocolmo 2021 | Lugar 20

Montpellier 2022 | No participó

Montreal 2024 | Lugar 15

Boston 2025 | Lugar 27

Horario y dónde ver a Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026

Donovan Carrillo competirá en la prueba individual varonil con dos momentos clave en su calendario. El programa corto se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 04:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que el programa libre está programado para el sábado 28 de marzo a las 05:30 horas, en caso de clasificar.

La transmisión en México estará disponible a través de Sky México, que cuenta con los derechos de los eventos de la Unión Internacional de Patinaje (ISU). Además, los momentos más destacados podrán seguirse en el canal oficial de YouTube de la ISU, Skating ISU.

Carrillo competirá con un programa corto basado en una mezcla de “Hip Hip Chin Chin”, mientras que en el programa libre presentará una rutina con música de Elvis Presley, elementos que forman parte de su propuesta artística para esta temporada.

El Mundial de Praga reunirá a figuras como Ilia Malinin, Kaori Sakamoto y Laurence Fournier Beaudry con Guillaume Cizeron, en una edición que promete un alto nivel competitivo y que servirá como cierre de una temporada marcada por los Juegos Olímpicos.

Para Donovan Carrillo, será una nueva oportunidad de consolidarse en la élite del patinaje artístico y demostrar su crecimiento técnico en uno de los escenarios más exigentes del circuito.

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