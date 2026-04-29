Todos los caballos y jinetes ganadores del Kentucky Derby, año por año

Publicado por Héctor Lázzeri

El palmarés histórico de la Carrera de las Rosas previo a le edición 152 de La Carrera de las Rosas en Churchill Downs, Louisville

Churchill Downs, casa del Kentucky Derby
Churchill Downs, casa del Kentucky Derby | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

Nos acercamos al primer sábado de mayo y eso solo significa una cosa: una edición más del Derby de Kentucky. La carrera más famosa de la hípica celebra su edición 152 en Churchill Downs, por lo que recordamos la historia de este evento.

Previo a la disputa de la edición 152, recordamos los récords y ganadores de La Carrera de las Rosas, que se lleva a cabo anualmente en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville.

¿Quién ha ganado más veces el Derby de Kentucky?

Como es lógico, ningún caballo ha repetido como campeón de La Carrera de las Rosas, pero sí lo hay en cuanto a los jinetes. Hay 26 distintos han ganado en múltiples ocasiones, entre los que se encuentra el mexicano Víctor Espinoza, pero hay dos jockeys que comparten lo alto de la lista, con cinco victorias en la primera joya de la Triple Corona: Eddie Arcaro y Bill Hartack.

El primero lo hizo hace casi un siglo. La primera victoria de Arcaro llegó en 1938 con Lawrin, seguido de 1941 con Whirlaway, 1945 con Hoop Jr., 1948 con Citation y 1952 con Hill Gail. Pocos años después llegó la primera victoria de Hartack, quien ganó siete en un lapso de 13 años: en 1957 con Iron Liege, 1960 con Venetian Way, 1962 con Decidedly, 1964 con Northern Dancer y 1969 con Majestic Prince.

  1. Bill Hartack: 5
  2. Eddie Arcaro: 5
  3. Bill Shoemaker: 4
  4. Angel Cordero Jr.: 3
  5. John Velázquez: 3
  6. Gary Stevens: 3
  7. Kent Desormeaux: 3
  8. Earl Sande: 3
  9. Victor Espinoza: 3
  10. Calvin Borel: 3
  11. Isaac Murphy: 3

¿Cuándo se corrió por primera vez el Kentucky Derby y quién fue el primer ganador?

Hay que remontarnos a 1875 para encontrar la primera edición de La Carrera de las Rosas. Oliver Lewis y Aristides se coronaron por primera vez en el Derby.

¿Cuál es el récord de menor tiempo para ganar el Kentucky Derby?

No es casualidad que el Derby de Kentucky sea apodado Los Dos Minutos Más Emocionantes del Deporte. El tiempo del ganador suele estar en algo más de 120 segundos, pero solo dos caballos bajando a 1 minuto 59 segundos. La marca la tiene la leyenda, Secretariat, con 1 minuto, 59 segundos y 40 centésimas en 1973. En el 2001, Monarchos bajó del 2:00.00, pero a 57 centésimas.

  1. Secretariat (1973): 1:59.40
  2. Monarchos (2001): 1:59.97
  3. Northern Dancer (1964): 2:00.00
  4. Spend a Buck (1985): 2:00.20
  5. Decidedly (1962): 2:00.40
Ganadores del Kentucky Derby
Ganadores del Kentucky Derby | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

Todos los ganadores del Derby de Kentucky, año por año

AñoCaballoJockey
2025SovereigntyJunior Alvarado
2024Mystik DanBrian Joseph Hernandez Jr.
2023MageJavier Castellano
2022Rich StrikeSonny Leon
2021MandalounFlorent Geroux
2020AuthenticJohn Velazquez
2019Country HouseFlavien Prat
2018JustifyMike Smith
2017Always DreamingJohn Velazquez
2016NyquistMario Gutierrez
2015American PharoahVictor Espinoza
2014California ChromeVictor Espinoza
2013OrbJoel Rosario
2012I’ll Have AnotherMario Gutierrez
2011Animal KingdomJohn Velazquez
2010Super SaverCalvin Borel
2009Mine That BirdCalvin Borel
2008Big BrownKent Desormeaux
2007Street SenseCalvin Borel
2006BarbaroEdgar Prado
2005GiacomoMike Smith
2004Smarty JonesStewart Elliott
2003Funny CideJose Santos
2002War EmblemVictor Espinoza
2001MonarchosJorge Chavez
2000Fusaichi PegasusKent Desormeaux
1999CharismaticChris Antley
1998Real QuietKent Desormeaux
1997Silver CharmGary Stevens
1996GrindstoneJerry Bailey
1995Thunder GulchGary Stevens
1994Go for GinChris McCarron
1993Sea HeroJerry Bailey
1992Lil E. TeePat Day
1991Strike the GoldChris Antley
1990UnbridledCraig Perret
1989Sunday SilencePat Valenzuela
1988Winning ColorsGary Stevens
1987AlyshebaChris McCarron
1986FerdinandBill Shoemaker
1985Spend A BuckAngel Cordero Jr.
1984SwaleLaffit Pincay Jr.
1983Sunny’s HaloEddie Delahoussay
1982Gato Del SolEddie Delahoussay
1981Pleasant ColonyJorge Velasquez
1980Genuine RiskJacinto Vasquez
1979Spectacular BidRonnie Franklin
1978AffirmedSteve Cauthen
1977Seattle SlewJean Cruguet
1976Bold ForbesAngel Cordero Jr.
1975Foolish PleasureJacinto Vasquez
1974CannonadeAngel Cordero Jr.
1973SecretariatRon Turcotte
1972Riva RidgeRon Turcotte
1971Canonero IIGustavo Avila
1970Dust CommanderMike Manganello
1969Majestic PrinceBill Hartack
1968Forward PassIsmael Valenzuela
1967Proud ClarionBobby Ussery
1966Kauai KingDon Brumfield
1965Lucky DebonairBill Shoemaker
1964Northern DancerBill Hartack
1963ChateaugayBraulio Baeza
1962DecidedlyBill Hartack
1961Carry BackJohnny Sellers
1960Venetian WayBill Hartack
1959Tomy LeeBill Shoemaker
1958Tim TamIsmael Valenzuela
1957Iron LiegeBill Hartack
1956NeedlesDavid Erb
1955SwapsBill Shoemaker
1954DetermineRaymond York
1953Dark StarHenry Moreno
1952Hill GailEddie Arcaro
1951Count TurfConn McCreary
1950MiddlegroundWilliam Boland
1949PonderSteve Brooks
1948CitationEddie Arcaro
1947Jet PilotEric Guerin
1946AssaultWarren Mehrtens
1945Hoop Jr.Eddie Arcaro
1944PensiveConn McCreary
1943Count FleetJohnny Longden
1942Shut OutWayne Wright
1941WhirlawayEddie Arcaro
1940GallahadionCarroll Bierman
1939JohnstownJames Stout
1938LawrinEddie Arcaro
1937War AdmiralCharley Kurtsinger
1936Bold VentureIra Hanford
1935OmahaWillie Saunders
1934CavalcadeMack Garner
1933Broker TipDon Meade
1932Burgoo KingEugene James
1931Twenty GrandCharley Kursinger
1930Gallant FoxEarl Sande
1929Clyde Van DusenLinus McAtee
1928Reigh CountChick Lang
1927WhiskeryLinus McAtee
1926Bubbling OverAlbert Johnson
1925Flying EbonyEarl Sande
1924Black GoldJohn Mooney
1923ZevEarl Sande
1922MorvichAlbert Johnson
1921Behave YourselfCharles Thompson
1920Paul JonesTed Rice
1919Sir BartonJohnny Loftus
1918ExterminatorWillie Knapp
1917Omar KhayyamCharles Borel
1916George SmithJohnny Loftus
1915RegretJoe Notter
1914Old RosebudJohn McCabe
1,913.00DonerailRoscoe Goose
1,912.00WorthCarroll Shilling
1,911.00MeridianGeorge Archibald
1,910.00DonauFrederick Herbert
1,909.00WintergreenVincent Powers
1,908.00Stone StreetArthur Pickens
1,907.00Pink StarAndy Minder
1,906.00Sir HuonRoscoe Troxler
1,905.00AgileJack Martin
1,904.00ElwoodShorty Prior
1,903.00Judge HimesHarold Booker
1902Alan-a-DaleJimmy Winkfield
1901His EminenceJimmy Winkfield
1900Lieut. GibsonJimmy Boland
1899ManuelFred Taral
1898PlauditWillie Simms
1897Typhoon IIButtons Garner
1896Ben BrushWillie Simms
1895HalmaJames Perkins
1894ChantFrank Goodale
1893LookoutEddie Kunze
1892AzraAlonzo Clayton
1891KingmanIsaac Murphy
1890RileyIsaac Murphy
1889SpokaneThomas Kiley
1888Macbeth IIGeorge Covington
1887MontroseIsaac Lewis
1886Ben AliPaul Duffy
1885Joe CottonErskine Henderson
1884BuchananIsaac Murphy
1883LeonatusWilliam Donohue
1882ApolloBabe Hurd
1881HindooJim McLaughlin
1880FonsoGeorge Lewis
1879Lord MurphyCharlie Shauer
1878Day StarJimmy Carter
1877Baden-BadenBilly Walker
1876VagrantRobert Swim
1875AristidesOliver Lewis

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