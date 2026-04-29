Todos los caballos y jinetes ganadores del Kentucky Derby, año por año

El palmarés histórico de la Carrera de las Rosas previo a le edición 152 de La Carrera de las Rosas en Churchill Downs, Louisville

Churchill Downs, casa del Kentucky Derby | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

Nos acercamos al primer sábado de mayo y eso solo significa una cosa: una edición más del Derby de Kentucky. La carrera más famosa de la hípica celebra su edición 152 en Churchill Downs, por lo que recordamos la historia de este evento.

Previo a la disputa de la edición 152, recordamos los récords y ganadores de La Carrera de las Rosas, que se lleva a cabo anualmente en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville.

¿Quién ha ganado más veces el Derby de Kentucky?

Como es lógico, ningún caballo ha repetido como campeón de La Carrera de las Rosas, pero sí lo hay en cuanto a los jinetes. Hay 26 distintos han ganado en múltiples ocasiones, entre los que se encuentra el mexicano Víctor Espinoza, pero hay dos jockeys que comparten lo alto de la lista, con cinco victorias en la primera joya de la Triple Corona: Eddie Arcaro y Bill Hartack.

El primero lo hizo hace casi un siglo. La primera victoria de Arcaro llegó en 1938 con Lawrin, seguido de 1941 con Whirlaway, 1945 con Hoop Jr., 1948 con Citation y 1952 con Hill Gail. Pocos años después llegó la primera victoria de Hartack, quien ganó siete en un lapso de 13 años: en 1957 con Iron Liege, 1960 con Venetian Way, 1962 con Decidedly, 1964 con Northern Dancer y 1969 con Majestic Prince.

Bill Hartack: 5 Eddie Arcaro: 5 Bill Shoemaker: 4 Angel Cordero Jr.: 3 John Velázquez: 3 Gary Stevens: 3 Kent Desormeaux: 3 Earl Sande: 3 Victor Espinoza: 3 Calvin Borel: 3 Isaac Murphy: 3

¿Cuándo se corrió por primera vez el Kentucky Derby y quién fue el primer ganador?

Hay que remontarnos a 1875 para encontrar la primera edición de La Carrera de las Rosas. Oliver Lewis y Aristides se coronaron por primera vez en el Derby.

¿Cuál es el récord de menor tiempo para ganar el Kentucky Derby?

No es casualidad que el Derby de Kentucky sea apodado Los Dos Minutos Más Emocionantes del Deporte. El tiempo del ganador suele estar en algo más de 120 segundos, pero solo dos caballos bajando a 1 minuto 59 segundos. La marca la tiene la leyenda, Secretariat, con 1 minuto, 59 segundos y 40 centésimas en 1973. En el 2001, Monarchos bajó del 2:00.00, pero a 57 centésimas.

Secretariat (1973): 1:59.40 Monarchos (2001): 1:59.97 Northern Dancer (1964): 2:00.00 Spend a Buck (1985): 2:00.20 Decidedly (1962): 2:00.40

Ganadores del Kentucky Derby | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

Todos los ganadores del Derby de Kentucky, año por año

Año Caballo Jockey 2025 Sovereignty Junior Alvarado 2024 Mystik Dan Brian Joseph Hernandez Jr. 2023 Mage Javier Castellano 2022 Rich Strike Sonny Leon 2021 Mandaloun Florent Geroux 2020 Authentic John Velazquez 2019 Country House Flavien Prat 2018 Justify Mike Smith 2017 Always Dreaming John Velazquez 2016 Nyquist Mario Gutierrez 2015 American Pharoah Victor Espinoza 2014 California Chrome Victor Espinoza 2013 Orb Joel Rosario 2012 I’ll Have Another Mario Gutierrez 2011 Animal Kingdom John Velazquez 2010 Super Saver Calvin Borel 2009 Mine That Bird Calvin Borel 2008 Big Brown Kent Desormeaux 2007 Street Sense Calvin Borel 2006 Barbaro Edgar Prado 2005 Giacomo Mike Smith 2004 Smarty Jones Stewart Elliott 2003 Funny Cide Jose Santos 2002 War Emblem Victor Espinoza 2001 Monarchos Jorge Chavez 2000 Fusaichi Pegasus Kent Desormeaux 1999 Charismatic Chris Antley 1998 Real Quiet Kent Desormeaux 1997 Silver Charm Gary Stevens 1996 Grindstone Jerry Bailey 1995 Thunder Gulch Gary Stevens 1994 Go for Gin Chris McCarron 1993 Sea Hero Jerry Bailey 1992 Lil E. Tee Pat Day 1991 Strike the Gold Chris Antley 1990 Unbridled Craig Perret 1989 Sunday Silence Pat Valenzuela 1988 Winning Colors Gary Stevens 1987 Alysheba Chris McCarron 1986 Ferdinand Bill Shoemaker 1985 Spend A Buck Angel Cordero Jr. 1984 Swale Laffit Pincay Jr. 1983 Sunny’s Halo Eddie Delahoussay 1982 Gato Del Sol Eddie Delahoussay 1981 Pleasant Colony Jorge Velasquez 1980 Genuine Risk Jacinto Vasquez 1979 Spectacular Bid Ronnie Franklin 1978 Affirmed Steve Cauthen 1977 Seattle Slew Jean Cruguet 1976 Bold Forbes Angel Cordero Jr. 1975 Foolish Pleasure Jacinto Vasquez 1974 Cannonade Angel Cordero Jr. 1973 Secretariat Ron Turcotte 1972 Riva Ridge Ron Turcotte 1971 Canonero II Gustavo Avila 1970 Dust Commander Mike Manganello 1969 Majestic Prince Bill Hartack 1968 Forward Pass Ismael Valenzuela 1967 Proud Clarion Bobby Ussery 1966 Kauai King Don Brumfield 1965 Lucky Debonair Bill Shoemaker 1964 Northern Dancer Bill Hartack 1963 Chateaugay Braulio Baeza 1962 Decidedly Bill Hartack 1961 Carry Back Johnny Sellers 1960 Venetian Way Bill Hartack 1959 Tomy Lee Bill Shoemaker 1958 Tim Tam Ismael Valenzuela 1957 Iron Liege Bill Hartack 1956 Needles David Erb 1955 Swaps Bill Shoemaker 1954 Determine Raymond York 1953 Dark Star Henry Moreno 1952 Hill Gail Eddie Arcaro 1951 Count Turf Conn McCreary 1950 Middleground William Boland 1949 Ponder Steve Brooks 1948 Citation Eddie Arcaro 1947 Jet Pilot Eric Guerin 1946 Assault Warren Mehrtens 1945 Hoop Jr. Eddie Arcaro 1944 Pensive Conn McCreary 1943 Count Fleet Johnny Longden 1942 Shut Out Wayne Wright 1941 Whirlaway Eddie Arcaro 1940 Gallahadion Carroll Bierman 1939 Johnstown James Stout 1938 Lawrin Eddie Arcaro 1937 War Admiral Charley Kurtsinger 1936 Bold Venture Ira Hanford 1935 Omaha Willie Saunders 1934 Cavalcade Mack Garner 1933 Broker Tip Don Meade 1932 Burgoo King Eugene James 1931 Twenty Grand Charley Kursinger 1930 Gallant Fox Earl Sande 1929 Clyde Van Dusen Linus McAtee 1928 Reigh Count Chick Lang 1927 Whiskery Linus McAtee 1926 Bubbling Over Albert Johnson 1925 Flying Ebony Earl Sande 1924 Black Gold John Mooney 1923 Zev Earl Sande 1922 Morvich Albert Johnson 1921 Behave Yourself Charles Thompson 1920 Paul Jones Ted Rice 1919 Sir Barton Johnny Loftus 1918 Exterminator Willie Knapp 1917 Omar Khayyam Charles Borel 1916 George Smith Johnny Loftus 1915 Regret Joe Notter 1914 Old Rosebud John McCabe 1,913.00 Donerail Roscoe Goose 1,912.00 Worth Carroll Shilling 1,911.00 Meridian George Archibald 1,910.00 Donau Frederick Herbert 1,909.00 Wintergreen Vincent Powers 1,908.00 Stone Street Arthur Pickens 1,907.00 Pink Star Andy Minder 1,906.00 Sir Huon Roscoe Troxler 1,905.00 Agile Jack Martin 1,904.00 Elwood Shorty Prior 1,903.00 Judge Himes Harold Booker 1902 Alan-a-Dale Jimmy Winkfield 1901 His Eminence Jimmy Winkfield 1900 Lieut. Gibson Jimmy Boland 1899 Manuel Fred Taral 1898 Plaudit Willie Simms 1897 Typhoon II Buttons Garner 1896 Ben Brush Willie Simms 1895 Halma James Perkins 1894 Chant Frank Goodale 1893 Lookout Eddie Kunze 1892 Azra Alonzo Clayton 1891 Kingman Isaac Murphy 1890 Riley Isaac Murphy 1889 Spokane Thomas Kiley 1888 Macbeth II George Covington 1887 Montrose Isaac Lewis 1886 Ben Ali Paul Duffy 1885 Joe Cotton Erskine Henderson 1884 Buchanan Isaac Murphy 1883 Leonatus William Donohue 1882 Apollo Babe Hurd 1881 Hindoo Jim McLaughlin 1880 Fonso George Lewis 1879 Lord Murphy Charlie Shauer 1878 Day Star Jimmy Carter 1877 Baden-Baden Billy Walker 1876 Vagrant Robert Swim 1875 Aristides Oliver Lewis

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