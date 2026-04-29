Todos los caballos y jinetes ganadores del Kentucky Derby, año por año
El palmarés histórico de la Carrera de las Rosas previo a le edición 152 de La Carrera de las Rosas en Churchill Downs, Louisville
- Kentucky Derby 2025: Fechas, favoritos, horarios y dónde ver la carrera de caballos
- ¿Qué es la Triple Corona de las carreras de caballos?
- Con un final de fotografía, Mystik Dan se lleva la edición 150 del Derbi de Kentucky
Nos acercamos al primer sábado de mayo y eso solo significa una cosa: una edición más del Derby de Kentucky. La carrera más famosa de la hípica celebra su edición 152 en Churchill Downs, por lo que recordamos la historia de este evento.
Previo a la disputa de la edición 152, recordamos los récords y ganadores de La Carrera de las Rosas, que se lleva a cabo anualmente en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville.
¿Quién ha ganado más veces el Derby de Kentucky?
Como es lógico, ningún caballo ha repetido como campeón de La Carrera de las Rosas, pero sí lo hay en cuanto a los jinetes. Hay 26 distintos han ganado en múltiples ocasiones, entre los que se encuentra el mexicano Víctor Espinoza, pero hay dos jockeys que comparten lo alto de la lista, con cinco victorias en la primera joya de la Triple Corona: Eddie Arcaro y Bill Hartack.
El primero lo hizo hace casi un siglo. La primera victoria de Arcaro llegó en 1938 con Lawrin, seguido de 1941 con Whirlaway, 1945 con Hoop Jr., 1948 con Citation y 1952 con Hill Gail. Pocos años después llegó la primera victoria de Hartack, quien ganó siete en un lapso de 13 años: en 1957 con Iron Liege, 1960 con Venetian Way, 1962 con Decidedly, 1964 con Northern Dancer y 1969 con Majestic Prince.
- Bill Hartack: 5
- Eddie Arcaro: 5
- Bill Shoemaker: 4
- Angel Cordero Jr.: 3
- John Velázquez: 3
- Gary Stevens: 3
- Kent Desormeaux: 3
- Earl Sande: 3
- Victor Espinoza: 3
- Calvin Borel: 3
- Isaac Murphy: 3
¿Cuándo se corrió por primera vez el Kentucky Derby y quién fue el primer ganador?
Hay que remontarnos a 1875 para encontrar la primera edición de La Carrera de las Rosas. Oliver Lewis y Aristides se coronaron por primera vez en el Derby.
¿Cuál es el récord de menor tiempo para ganar el Kentucky Derby?
No es casualidad que el Derby de Kentucky sea apodado Los Dos Minutos Más Emocionantes del Deporte. El tiempo del ganador suele estar en algo más de 120 segundos, pero solo dos caballos bajando a 1 minuto 59 segundos. La marca la tiene la leyenda, Secretariat, con 1 minuto, 59 segundos y 40 centésimas en 1973. En el 2001, Monarchos bajó del 2:00.00, pero a 57 centésimas.
- Secretariat (1973): 1:59.40
- Monarchos (2001): 1:59.97
- Northern Dancer (1964): 2:00.00
- Spend a Buck (1985): 2:00.20
- Decidedly (1962): 2:00.40
Todos los ganadores del Derby de Kentucky, año por año
|Año
|Caballo
|Jockey
|2025
|Sovereignty
|Junior Alvarado
|2024
|Mystik Dan
|Brian Joseph Hernandez Jr.
|2023
|Mage
|Javier Castellano
|2022
|Rich Strike
|Sonny Leon
|2021
|Mandaloun
|Florent Geroux
|2020
|Authentic
|John Velazquez
|2019
|Country House
|Flavien Prat
|2018
|Justify
|Mike Smith
|2017
|Always Dreaming
|John Velazquez
|2016
|Nyquist
|Mario Gutierrez
|2015
|American Pharoah
|Victor Espinoza
|2014
|California Chrome
|Victor Espinoza
|2013
|Orb
|Joel Rosario
|2012
|I’ll Have Another
|Mario Gutierrez
|2011
|Animal Kingdom
|John Velazquez
|2010
|Super Saver
|Calvin Borel
|2009
|Mine That Bird
|Calvin Borel
|2008
|Big Brown
|Kent Desormeaux
|2007
|Street Sense
|Calvin Borel
|2006
|Barbaro
|Edgar Prado
|2005
|Giacomo
|Mike Smith
|2004
|Smarty Jones
|Stewart Elliott
|2003
|Funny Cide
|Jose Santos
|2002
|War Emblem
|Victor Espinoza
|2001
|Monarchos
|Jorge Chavez
|2000
|Fusaichi Pegasus
|Kent Desormeaux
|1999
|Charismatic
|Chris Antley
|1998
|Real Quiet
|Kent Desormeaux
|1997
|Silver Charm
|Gary Stevens
|1996
|Grindstone
|Jerry Bailey
|1995
|Thunder Gulch
|Gary Stevens
|1994
|Go for Gin
|Chris McCarron
|1993
|Sea Hero
|Jerry Bailey
|1992
|Lil E. Tee
|Pat Day
|1991
|Strike the Gold
|Chris Antley
|1990
|Unbridled
|Craig Perret
|1989
|Sunday Silence
|Pat Valenzuela
|1988
|Winning Colors
|Gary Stevens
|1987
|Alysheba
|Chris McCarron
|1986
|Ferdinand
|Bill Shoemaker
|1985
|Spend A Buck
|Angel Cordero Jr.
|1984
|Swale
|Laffit Pincay Jr.
|1983
|Sunny’s Halo
|Eddie Delahoussay
|1982
|Gato Del Sol
|Eddie Delahoussay
|1981
|Pleasant Colony
|Jorge Velasquez
|1980
|Genuine Risk
|Jacinto Vasquez
|1979
|Spectacular Bid
|Ronnie Franklin
|1978
|Affirmed
|Steve Cauthen
|1977
|Seattle Slew
|Jean Cruguet
|1976
|Bold Forbes
|Angel Cordero Jr.
|1975
|Foolish Pleasure
|Jacinto Vasquez
|1974
|Cannonade
|Angel Cordero Jr.
|1973
|Secretariat
|Ron Turcotte
|1972
|Riva Ridge
|Ron Turcotte
|1971
|Canonero II
|Gustavo Avila
|1970
|Dust Commander
|Mike Manganello
|1969
|Majestic Prince
|Bill Hartack
|1968
|Forward Pass
|Ismael Valenzuela
|1967
|Proud Clarion
|Bobby Ussery
|1966
|Kauai King
|Don Brumfield
|1965
|Lucky Debonair
|Bill Shoemaker
|1964
|Northern Dancer
|Bill Hartack
|1963
|Chateaugay
|Braulio Baeza
|1962
|Decidedly
|Bill Hartack
|1961
|Carry Back
|Johnny Sellers
|1960
|Venetian Way
|Bill Hartack
|1959
|Tomy Lee
|Bill Shoemaker
|1958
|Tim Tam
|Ismael Valenzuela
|1957
|Iron Liege
|Bill Hartack
|1956
|Needles
|David Erb
|1955
|Swaps
|Bill Shoemaker
|1954
|Determine
|Raymond York
|1953
|Dark Star
|Henry Moreno
|1952
|Hill Gail
|Eddie Arcaro
|1951
|Count Turf
|Conn McCreary
|1950
|Middleground
|William Boland
|1949
|Ponder
|Steve Brooks
|1948
|Citation
|Eddie Arcaro
|1947
|Jet Pilot
|Eric Guerin
|1946
|Assault
|Warren Mehrtens
|1945
|Hoop Jr.
|Eddie Arcaro
|1944
|Pensive
|Conn McCreary
|1943
|Count Fleet
|Johnny Longden
|1942
|Shut Out
|Wayne Wright
|1941
|Whirlaway
|Eddie Arcaro
|1940
|Gallahadion
|Carroll Bierman
|1939
|Johnstown
|James Stout
|1938
|Lawrin
|Eddie Arcaro
|1937
|War Admiral
|Charley Kurtsinger
|1936
|Bold Venture
|Ira Hanford
|1935
|Omaha
|Willie Saunders
|1934
|Cavalcade
|Mack Garner
|1933
|Broker Tip
|Don Meade
|1932
|Burgoo King
|Eugene James
|1931
|Twenty Grand
|Charley Kursinger
|1930
|Gallant Fox
|Earl Sande
|1929
|Clyde Van Dusen
|Linus McAtee
|1928
|Reigh Count
|Chick Lang
|1927
|Whiskery
|Linus McAtee
|1926
|Bubbling Over
|Albert Johnson
|1925
|Flying Ebony
|Earl Sande
|1924
|Black Gold
|John Mooney
|1923
|Zev
|Earl Sande
|1922
|Morvich
|Albert Johnson
|1921
|Behave Yourself
|Charles Thompson
|1920
|Paul Jones
|Ted Rice
|1919
|Sir Barton
|Johnny Loftus
|1918
|Exterminator
|Willie Knapp
|1917
|Omar Khayyam
|Charles Borel
|1916
|George Smith
|Johnny Loftus
|1915
|Regret
|Joe Notter
|1914
|Old Rosebud
|John McCabe
|1,913.00
|Donerail
|Roscoe Goose
|1,912.00
|Worth
|Carroll Shilling
|1,911.00
|Meridian
|George Archibald
|1,910.00
|Donau
|Frederick Herbert
|1,909.00
|Wintergreen
|Vincent Powers
|1,908.00
|Stone Street
|Arthur Pickens
|1,907.00
|Pink Star
|Andy Minder
|1,906.00
|Sir Huon
|Roscoe Troxler
|1,905.00
|Agile
|Jack Martin
|1,904.00
|Elwood
|Shorty Prior
|1,903.00
|Judge Himes
|Harold Booker
|1902
|Alan-a-Dale
|Jimmy Winkfield
|1901
|His Eminence
|Jimmy Winkfield
|1900
|Lieut. Gibson
|Jimmy Boland
|1899
|Manuel
|Fred Taral
|1898
|Plaudit
|Willie Simms
|1897
|Typhoon II
|Buttons Garner
|1896
|Ben Brush
|Willie Simms
|1895
|Halma
|James Perkins
|1894
|Chant
|Frank Goodale
|1893
|Lookout
|Eddie Kunze
|1892
|Azra
|Alonzo Clayton
|1891
|Kingman
|Isaac Murphy
|1890
|Riley
|Isaac Murphy
|1889
|Spokane
|Thomas Kiley
|1888
|Macbeth II
|George Covington
|1887
|Montrose
|Isaac Lewis
|1886
|Ben Ali
|Paul Duffy
|1885
|Joe Cotton
|Erskine Henderson
|1884
|Buchanan
|Isaac Murphy
|1883
|Leonatus
|William Donohue
|1882
|Apollo
|Babe Hurd
|1881
|Hindoo
|Jim McLaughlin
|1880
|Fonso
|George Lewis
|1879
|Lord Murphy
|Charlie Shauer
|1878
|Day Star
|Jimmy Carter
|1877
|Baden-Baden
|Billy Walker
|1876
|Vagrant
|Robert Swim
|1875
|Aristides
|Oliver Lewis