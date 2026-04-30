Masajes abdominales: esta es la técnica para activar la digestión, paso a paso

Además de sus beneficios físicos, este tipo de automasaje también promueve la relajación general del cuerpo ayudando a disminuir el estrés

Este tipo de masaje también promueve la relajación general | Claro Sports

El masaje abdominal se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para mejorar la salud digestiva de forma natural y sin recurrir a medicamentos. Esta técnica, basada en movimientos suaves y controlados sobre el abdomen, puede estimular el tránsito intestinal y reducir molestias como la inflamación o el estreñimiento, especialmente cuando se realiza de manera constante.

Además de sus beneficios físicos, este tipo de automasaje también promueve la relajación general del cuerpo, ya que conecta la respiración con el movimiento, ayudando a disminuir el estrés, uno de los factores que más afectan el sistema digestivo. Incorporarlo en la rutina diaria puede marcar una diferencia notable en el bienestar integral.

¿Cuáles son los beneficios del masaje abdominal?

El masaje abdominal ofrece múltiples beneficios que van más allá de la simple activación de la digestión, ya que influye directamente en el funcionamiento de los órganos internos. Entre sus principales ventajas se encuentra la estimulación del movimiento natural del intestino, lo que facilita la evacuación y previene el estreñimiento. También ayuda a reducir la acumulación de gases, aliviando la sensación de hinchazón que muchas personas experimentan después de comer.

Otro aspecto importante es su capacidad para mejorar la circulación sanguínea en la zona abdominal, lo que favorece la oxigenación de los tejidos y contribuye al correcto funcionamiento del sistema digestivo. A nivel emocional, este tipo de masaje puede generar una sensación de calma, disminuyendo la tensión acumulada en el abdomen, que suele estar relacionada con el estrés o la ansiedad. En conjunto, estos efectos lo convierten en una práctica sencilla pero efectiva para cuidar la salud digestiva.

Realiza un masaje para activar la digestión: paso a paso

Para realizar un masaje abdominal correctamente, es importante encontrar un espacio tranquilo y adoptar una postura cómoda, preferiblemente acostado boca arriba con las rodillas ligeramente flexionadas. Antes de comenzar, se recomienda calentar las manos frotándolas entre sí y aplicar una ligera presión sobre el abdomen para tomar conciencia de la zona.

El primer paso consiste en realizar movimientos circulares suaves siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ya que este recorrido coincide con la dirección natural del colon. Se debe empezar desde la parte inferior derecha del abdomen, subir hacia las costillas, cruzar hacia el lado izquierdo y descender nuevamente. Este patrón ayuda a estimular el tránsito intestinal de forma efectiva.

A continuación, se pueden aplicar presiones ligeras con las yemas de los dedos en puntos específicos del abdomen, manteniendo una respiración profunda y constante. Es importante no ejercer demasiada fuerza y adaptar la intensidad según la comodidad personal. Este tipo de presión favorece la liberación de tensiones acumuladas y potencia el efecto del masaje.

Finalmente, se recomienda terminar con movimientos más suaves y amplios, acompañados de respiraciones profundas, para relajar completamente la zona. Realizar este masaje durante unos minutos al día, especialmente después de comer o antes de dormir, puede convertirse en un hábito beneficioso que contribuya a mejorar la digestión y el bienestar general.

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