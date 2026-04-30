De jugar a soñar: así vivieron su infancia las figuras del deporte mexicano

En el Día del Niño, atletas mexicanos recuerdan cómo sus primeros juegos marcaron el camino hacia el alto rendimiento y los llevaron a representar al país

De niños a figuras del deporte: historias que inspiran | Cortesía

En el deporte de alto rendimiento, las historias suelen comenzar mucho antes de los reflectores. Detrás de cada medalla, campeonato o logro internacional, hay una infancia marcada por juegos, sueños y primeras ilusiones. Este 30 de abril, en el Día del Niño, varias figuras del deporte mexicano recuerdan cómo iniciaron ese camino.

Antes de representar a México en escenarios olímpicos o mundiales, muchos de ellos fueron niños que jugaban a ser profesionales, imaginando un futuro que con el tiempo se convirtió en realidad.

Oscar Valdez, campeón mundial de boxeo, creció en Sonora con los guantes puestos. Desde pequeño simulaba peleas, soñando con ser boxeador profesional, una pasión que lo llevó a construir una sólida carrera amateur que incluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Oscar Valdez siempre quiso ser boxeador | Cortesía

Por su parte, la clavadista Gabriela Agúndez, medallista olímpica en Tokyo 2020, encontró en la gimnasia artística su primer acercamiento al deporte. Sus habilidades en barras asimétricas y su coordinación fueron clave para posteriormente destacar en la plataforma de 10 metros, disciplina en la que alcanzó la élite internacional.

Gaby Agundez practicó gimnasia antes de dedicarse a clavados | Cortesía

La nadadora artística Glenda Inzunza también comenzó su historia desde la infancia, donde alternaba entre juegos de fantasía y clases de ballet. Esa base le permitió desarrollar habilidades que más tarde trasladó a la natación sincronizada, formando parte del equipo que logró el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Glenda Inzunza ahora es nadadora artística | Cortesía

En el caso de Tatiana Ortiz, medallista olímpica en Beijing 2008, su camino no comenzó directamente en los clavados. Durante su niñez incursionó como porrista de Águilas Blancas, influenciada por el entorno familiar ligado al deporte, antes de encontrar en las fosas su verdadera vocación.

Tatiana Ortiz siempre estuvo ligada al deporte | Cortesía

Alejandra Ortega, destacada marchista mexicana, también mostró desde temprana edad su inclinación por el atletismo. Su gusto por la caminata la llevó a seguir una disciplina en la que México tiene tradición, hasta consolidarse con una medalla de plata en los 21 kilómetros del Campeonato Mundial por equipos en Brasilia.

Ortega practicó atletismo desde niña | Cortesía

¿Cómo influye la infancia en la carrera de un deportista?

Las historias de estos atletas reflejan que el juego, la curiosidad y el entorno familiar suelen ser factores determinantes en el desarrollo deportivo. Las primeras experiencias permiten descubrir habilidades, generar disciplina y construir el carácter necesario para competir a nivel internacional.

En este Día del Niño, sus trayectorias recuerdan que detrás de cada logro hay una historia que comenzó con un sueño. Lo que inició como un juego, con el paso del tiempo se transformó en una carrera que hoy inspira a nuevas generaciones.

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