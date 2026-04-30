Triple Corona de Caballos: ¿Qué es y cuáles son las carreras que integran?

Todo lo que debes saber sobre el mayor reto del hipismo: historia, reglas y leyendas de la Triple Corona de caballos

¿Qué es la Triple Corona? | Michael Reaves / Getty Images via AFP

Llegó la temporada más importante en el mundo de la hípica. El camino a la Triple Corona inicia en el primer sábado del mes de mayo, en busca de ser parte del selecto club de caballos que han pasado a la historia por ganar las tres principales carreras.

El Kentucky Derby es la carrera más famosa. ‘Los Dos Minutos Más Emocionantes del Deporte’ en Churchill Downs, pero es solo el primer paso a la inmortalidad.

¿Qué es la Triple Corona en los caballos?

La Triple Corona es el máximo logro en el mundo de las carreras de caballos, un desafío reservado solo para los ejemplares más completos y resistentes. Para conquistarla, un caballo debe ganar tres de las pruebas más exigentes del calendario: el Kentucky Derby, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes, todas en Estados Unidos y disputadas en apenas cinco semanas.

¿Qué carreras integran la Triple Corona de Caballos y cuándo se corren?

La Triple Corona está conformada por las carreras más tradicionales del mundo de la hípica: Kentucky Derby, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

El Kentucky Derby se corre en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville. El Preakness se lleva a cabo en Baltimore y el Belmont se celebra en el pueblo del mismo nombre, en el estado de Nueva York. Cada una presenta una distancia y condiciones distintas, lo que convierte esta hazaña en una prueba de velocidad, resistencia y estrategia.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Triple Corona y qué otros premios se lleva?

El caballo y jinete que logre la hazaña no solo se lleva el gran reconocimiento, además, se hace acreedor a una suma millonaria. El caballo campeón se lleva los premios acumulados de las tres carreras, que en conjunto superan los 5 millones de dólares.

Además, el valor del caballo aumenta a nivel internacional y el jinete y el propietario del caballo se gana el prestigio de ser uno de los mejores.

Fechas de las tres carreras para la Triple Corona 2026

La Triple Corona inicia con el Kentucky Derby, que en 2026 se corre el sábado 2 de mayo. Así está el calendario:

Kentucky Derby | 2 de mayo 2025

Preakness Stakes | 16 de mayo 2025

Belmont Stakes | 6 de junio 2025

¿Quiénes han ganado la Triple Corona de Caballos en la historia? Lista completa

En la historia de las carreras de caballos, solo 13 caballos han logrado la Triple Corona. El último que lo hizo fue en el 2018 con Justify sorprendiendo a todos.

Sir Barton (1919) Gallant Fox (1930) Omaha (1935) War Admiral (1937) Whirlaway (1941) Count Fleet (1943) Assault (1946) Citation (1948) Secretariat (1973) Seattle Slew (1977) Affirmed (1978) American Pharoah (2015) Justify (2018)

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