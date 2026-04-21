Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Poderoso camina por el filo de la eliminación y recibe a un Ajedrezado que está luchando por evitar el descenso.

Independiente Medellín recibe a Boyacá Chicó.

Estos son de los pocos equipos que tienen un partido pendiente en la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y les llegó el momento de ponerse al día en el calendario. Por la jornada 10, Independiente Medellín está al límite de sus opciones matemáticas para clasificar y recibe Boyacá Chicó, conjunto que está remando contra el descenso.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Hayem Palacios, Daniel Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Dídier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra y Enzo Larrosa. D.T.: Alejandro Restrepo.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Darío Dennis; Ányelo Saldaña, Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Nicolás Valencia, Andrés Aedo, Sebastián Salazar; Yáliston Martínez, Jairo Molina y Delio Ramírez. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este partido aplazado se podrá ver en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. LA alternativa para verlo con una conexión a internet es por medio de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Independiente Medellín

19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín.

16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín.

11.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.

08.04.2026 | Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 Independiente Medellín.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

17.04.2025 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.

12.04.2025 | Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1.-0 Deportivo Pereira.

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima.

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