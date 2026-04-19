Piergiorgio Bucci gana el Grand Prix del LGCT México 2026 en Campo Marte

El italiano se impone sin faltas y con 43.68 segundos en el desempate; Eckermann y Delestre completan el podio en la Ciudad de México

Bucci ascendió a la cima del podio en Campo Marte | Claro Sports

Piergiorgio Bucci ganó el Grand Prix del Longines Global Champions Tour México 2026 presentado por GNP Seguros en Campo Marte. El italiano, montando a Pallieter vd N.Ranch, firmó un recorrido sin penalizaciones en la ronda inicial y repitió en el desempate con un tiempo de 43.68 segundos, el mejor registro de la prueba. Su ejecución combinó velocidad en las líneas largas y control en los giros, en un trazado que exigió precisión desde el primer obstáculo.

El segundo lugar fue para Katrin Eckermann con Iron Dames Dialou Blue PS, quien también completó doble cero, pero detuvo el cronómetro en 45.04 segundos en el desempate. El tercer puesto lo ocupó Simon Delestre con Golden Boy DK tras cerrar su recorrido definitivo en 45.95 segundos sin faltas.

La cuarta posición fue para Sara Vingralkova con Rock’n Roll Mxl tras un doble cero en 47.36 segundos, mientras que Duarte Seabra cerró quinto con Dourados 2 en 48.39. Zascha Nygaard terminó sexto con Charino PS en 50.32, completando el grupo de jinetes que lograron mantener el cero en ambas rondas, en una prueba donde el margen de error fue mínimo en el desempate.

El mejor mexicano en la prueba fue Eugenio Garza Pérez, quien finalizó en la séptima posición con Contago. Garza completó la ronda inicial sin penalizaciones, pero registró cuatro puntos en el desempate con un tiempo de 44.20 segundos, lo que lo dejó fuera de la pelea por el podio.

El resultado del Grand Prix se suma a la victoria que el representante azteca consiguió un día antes en la prueba contrarreloj con desempate, donde montando a Chalouries PS registró 36.55 segundos para quedarse con el primer lugar. En ese mismo fin de semana, el mexicano también formó parte del grupo que superó la fase inicial sin errores, consolidando una actuación consistente en distintas modalidades dentro del Campo Marte.

Con este resultado, Bucci suma una victoria clave tras haber terminado tercero en la primera parada de la temporada en Miami Beach, donde Eckermann se llevó el triunfo con un tiempo de 44.15 segundos. En esa misma prueba, Jack Whitaker fue segundo y el propio Bucci cerró el podio, en un inicio de temporada que ya mostraba a estos binomios como contendientes constantes.

Tras las dos primeras paradas, la alemana se mantiene como líder de la clasificación general con 77 puntos y ganancias superiores a los dos millones de euros euros en la temporada. El italiano le sigue con 75 unidades, mientras que Jack Whitaker es tercero con 64 puntos.

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