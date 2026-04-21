Italia audita a pilotos de Fórmula 1 por posibles irregularidades en el pago de impuestos

Las autoridades italianas intensificaron controles sobre ingresos generados en su territorio y notificaron a pilotos para revisar su situación fiscal

Las autoridades italianas notificaron a los pilotos | Reuters

La Guardia di Finanza inició un proceso de revisión fiscal sobre pilotos y personal vinculado a la Fórmula 1 por posibles irregularidades en el pago de impuestos derivados de competencias disputadas en territorio italiano. La información, reportada por Il Resto del Carlino apunta a un endurecimiento en la aplicación de normativas que durante años tuvieron una ejecución irregular.

El foco de la investigación está en los ingresos generados por los pilotos en carreras celebradas dentro de Italia. De acuerdo con la legislación, los atletas extranjeros deben tributar por las ganancias obtenidas en eventos desarrollados en el país, independientemente de su residencia fiscal. La revisión busca determinar si esos pagos se realizaron correctamente en temporadas recientes.

El proceso tomó forma tras solicitudes formales para analizar el cumplimiento tributario de deportistas internacionales, presentadas por el abogado Alessandro Mei. En ese contexto, la fiscalización se dirige ahora con especial atención hacia la Fórmula 1.

Según el reporte, las autoridades italianas ya contactaron a pilotos mediante notificaciones oficiales en las que solicitan la presentación de declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio 2025. En esos documentos también se les invita a establecer comunicación directa, o a través de representantes legales, para aclarar su situación y definir los siguientes pasos dentro del procedimiento.

La línea de acción contempla la posibilidad de aplicar criterios retroactivos en los casos donde la legislación lo permita. Esto implicaría revisar ingresos de años anteriores vinculados a Grandes Premios celebrados en sedes como el Autodromo Nazionale Monza (Gran Premio de Italia), Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Gran Premio de Emilia Romagna) y Mugello Circuit (Gran Premio de la Toscana).

Las autoridades buscan acceder a contratos de pilotos y acuerdos comerciales para reconstruir con precisión el origen de los ingresos y su correcta imputación fiscal. En el sistema italiano, cuando el monto de impuestos no declarados supera los 50 mil euros, el caso puede escalar al ámbito penal. Esto abre la puerta a sanciones que van más allá de multas económicas, incluyendo procesos judiciales para los individuos implicados.

El movimiento marca un cambio respecto a años anteriores, cuando la tributación de atletas no residentes había sido objeto de debate sin derivar en medidas contundentes. Ahora, con respaldo institucional y alcance en distintas regiones, Italia busca establecer un precedente en la fiscalización de ingresos deportivos generados dentro de su territorio.

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