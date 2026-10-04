¡Van por su cuarto título! Colombia participará en el Mundial de Judo 2026

Brenda Olaya, María Villalba y Francisco Balanta representarán a Colombia en el Mundial de Judo 2026.

Colombia en el Mundial de Judo | COC

Colombia sigue dando de que hablar en la élite del deporte mundial. Desde este 4 al 11 de octubre se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Judo en la categoría de mayores. El evento se desarrollará en Bakú, Azerbaiyán. Tres ‘cafeteros’ estarán presentes en la cita orbital.

Ester certamen reúne un total de 627 atletas repartidos en 339 hombres y 288 mujeres provenientes de 93 países diferentes y seis continentes distintos. Luego de siete días de competencias habrá 14 campeones mundiales individual en siete categorías de peso masculinas y siete femeninas.

Colombia tiene en su palmarés tres títulos mundiales. Todos gracias a la misma atleta, Yuri Alvear. La medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016 se subió a lo más alto de la cita orbital en la categoría -70 kilogramos en las ediciones de Róterdam 2009, Río de Janeiro 2013 y Cheliábinsk 2014.

Atletas de Colombia en el Mundial de Judo 2026

Tres colombianos estarán participando en el Campeonato Mundial de Judo en Bakú, Azerbaiyán. Brenda Olaya en los -78 kilogramos, Francisco Balanta en los -100 kilogramos y María Villalba en los -57 kilogramos, son los atletas que representarán a Colombia.

María Villalba será la primera colombiana que tendrá acción. El martes 6 de octubre tendrá su primera salida en la categoría de los -57 kilogramos. Por su parte, Brenda Olaya y Francisco Balanta debutarán el próximo viernes 9 de octubre.

Vale la pena recordar que, las competencias individuales del Mundial de Judo 2026 se disputan en un formato de eliminación directa. Ahora bien, también se llevan a cabo con un sistema de repesca que ofrece a los que sean derrotas en los cuartos de final a seguir luchando por la medalla de bronce.

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