Osmar Olvera y Randal Willars, nominados por World Aquatics al Atleta del Año

Los clavadistas mexicanos cerraron 2026 con medallas en la Copa del Mundo y Santo Domingo, y ahora compiten en una votación abierta durante 48 horas al premio

Osmar y Randal desafían a China por el Atleta del Año | Gabriela Mendoza

Osmar Olvera y Randal Willars volvieron a colocar a México entre los protagonistas de los clavados internacionales. Los dos mexicanos fueron nominados al premio de Atleta Varonil del Año en clavados de World Aquatics, reconocimiento por el que competirán con los representantes de China Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai después de una temporada en la que ambos subieron al podio en diferentes competencias.

La elección contempla una votación abierta durante 48 horas, por lo que los aficionados podrán participar en el proceso para reconocer al clavadista de la rama varonil. Olvera y Willars llegan a la nominación después de sumar medallas tanto en la Copa del Mundo de World Aquatics como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dos de los principales compromisos de su calendario durante el año.

Osmar Olvera cerró el año con medallas pese a las molestias en las rodillas

Olvera comenzó su recorrido internacional de 2026 en la Copa del Mundo de Montreal. Ahí consiguió la plata en trampolín de tres metros sincronizados junto a Juan Celaya y formó parte del equipo mexicano que terminó segundo en la prueba mixta de tres y 10 metros, junto a Aranza Vázquez, Gabriela Agúndez y Randal Willars. En la competencia individual de tres metros terminó en la cuarta posición con 476.15 unidades. World Aquatics registra las dos preseas de plata del mexicano en aquella parada del serial.

Su cosecha continuó en la Súper Final de Beijing. Olvera obtuvo plata en tres metros sincronizados con Celaya, con 420.57 puntos; otra plata en la prueba mixta por equipos y bronce en el trampolín de tres metros individual con 480.50 unidades. México terminó la competencia con tres platas y dos bronces para ocupar el segundo sitio del medallero, únicamente detrás de China.

El mexicano también pasó por los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde ganó las tres pruebas en las que participó. Se llevó el oro en trampolín de un metro con 430.85 puntos, en tres metros sincronizados junto a Juan Celaya con 419.34 y en tres metros individual con 535.30. México terminó los clavados con nueve oros, una plata y cuatro bronces.

La temporada tuvo además un componente físico para Olvera, quien ha trabajado para atender el desgaste en los ligamentos de ambas rodillas. Después de Santo Domingo comenzó un periodo de rehabilitación con cargas reducidas. “Solo estoy haciendo entradas, no estoy saltando en el trampolín. Se siente raro pero estoy siguiendo lo que me dice mi terapeuta al pie de la letra”, explicó el campeón mundial, quien busca regresar antes de finalizar 2026 y preparar la temporada en la que comenzará el camino hacia Los Angeles 2028.

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Randal Willars también entra en la pelea por el reconocimiento

Willars construyó su candidatura principalmente desde la plataforma de 10 metros. En Montreal obtuvo la plata en sincronizados junto a Kevin Berlín y también integró el equipo mexicano que terminó segundo en la prueba mixta. En Beijing agregó tres preseas: plata individual en plataforma de 10 metros con 538.15 puntos, a solo 4.80 del oro de Yuming Bai; plata por equipos y bronce en sincronizados junto a Berlín con 403.02 unidades.

Su paso por Santo Domingo completó el año con dos títulos más. Randal consiguió el oro individual desde la plataforma de 10 metros con 570.70 puntos y también ganó la prueba sincronizada junto a Emilio Treviño, con 437.82. Con esos resultados, Olvera y Willars llegan a la elección de World Aquatics como los dos representantes de México frente a Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai, mientras la votación permanecerá disponible durante 48 horas para definir al Atleta Varonil del Año en clavados.