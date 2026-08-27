GTA 6 Extended Look: hora exacta del estreno del tráiler en Netflix y en YouTube, hoy 27 de agosto

Rockstar confirmó que el juego llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que este adelanto permitirá conocer más detalles del proyecto

¿A qué hora se estrena GTA 6 Extended Look? | @GTAVIGALAXY

El nuevo vistazo de Grand Theft Auto VI está por llegar. Rockstar Games presentará este jueves 27 de agosto el GTA 6 Extended Look, un material especial que tendrá su primer estreno en Netflix y posteriormente llegará de forma gratuita a YouTube y al sitio oficial del videojuego.

La presentación generó expectativa entre los seguidores de la franquicia porque será una nueva muestra oficial del título antes de su lanzamiento. Rockstar confirmó que el juego llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que este adelanto permitirá conocer más detalles del proyecto.

GTA 6: Horarios de estreno del tráiler en Netflix y en YouTube en México

El GTA 6 Extended Look tendrá dos horarios de estreno dependiendo de la plataforma. La primera emisión será exclusiva para Netflix este jueves 27 de agosto a las 15:00 horas ET, que corresponde a las 13:00 horas del centro de México.

Seis horas después, el material estará disponible para todo el público a través del canal oficial de Rockstar Games en YouTube y en la página oficial de Grand Theft Auto VI. En México, el estreno gratuito será a las 19:00 horas del jueves 27 de agosto.

Rockstar no ha utilizado oficialmente la etiqueta de ‘Tráiler 3’ para este contenido. El nombre confirmado del evento es Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

¿Qué se sabe de las filtraciones de GTA 6?

Antes del estreno del Extended Look, circularon en internet fragmentos de contenido relacionado con GTA 6 que no habían sido publicados oficialmente. Rockstar Games reaccionó ante la difusión del material y pidió a los jugadores esperar las presentaciones oficiales del estudio.

Las filtraciones mostraron elementos del desarrollo del videojuego, aunque Rockstar no confirmó detalles específicos sobre el contenido que circuló. La compañía señaló que estas publicaciones no representaban la forma en la que planeaba mostrar el título al público.

Ante esta situación, Rockstar mantuvo programado el estreno del GTA 6 Extended Look para el 27 de agosto, con una presentación oficial a través de Netflix y posteriormente en sus plataformas públicas.

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